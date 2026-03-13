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JULGAMENTO Defesa de Vorcaro pediu manifestação da PGR antes de STF julgar prisão do banqueiro Pedido foi apresentado a André Mendonça, que não mencionou solicitação durante julgamento iniciado nesta manhã

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestasse antes que a Segunda Turma da Corte decidisse de mantinha ou revogava a prisão do dono do Banco Master. O colegiado formou maioria nesta manhã para confirmar a prisão do banqueiro.

Em voto apresentado no julgamento inciado nesta manhã, Mendonça não cita o pedido da defesa, apesar de passar recados defendendo a investigação. O ministro indicou, por exemplo, que o inquérito ainda está no começo, com provas robustas e diversos focos de apuração ainda em aberto.

A Mendonça, os advogados de Vorcaro sustentaram que era fundamental que o PGR Paulo Gonet tivesse “tempo hábil” e pudesse dar seu parecer sobre a prisão do banqueiro, especialmente sobre o principal argumento da defesa: a suposta falta de “contemporaneidade” da medida.

A alegação é a de que não haveria “fatos novos” que justificassem a prisão do banqueiro. Segundo os advogados, a decisão de Mendonça não cita mensagens posteriores a novembro de 2025, quando houve a primeira prisão na Operação Compliance Zero. Também argumentam que não há apontamento de “eventual concretização” das condutas atribuídas ao dono do Master, como ordens para intimidação de adversários.

Ao pedir a revogação da prisão, a defesa citou o parecer de Gonet, contrário à abertura da terceira fase da Operação Compliance Zero. A manifestação gerou um embate entre o PGR e Mendonça, após o ministro do STF “lamentar” o fato de Gonet ter pedido mais tempo para analisar o caso. A indicação, feita em um despacho, levou o PGR a reagir, afirmando que o Ministério Público não pode se manifestar de forma precipitada em casos que envolvem restrições a direitos fundamentais.

Segundo os advogados, o PGR apontou a desnecessidade “de as medidas ocorrerem em questão de horas” e argumentou que “os fatos – mesmo os mais graves – não podem deixar, por exemplo, de ser situados no tempo, até mesmo para que os pressupostos das medidas requeridas sejam avaliados em boa técnica”.

Com base em tais ponderações, a defesa alegou “dúvidas” sobre a contemporaneidade dos fatos que levaram ao pedido de prisão, feito pela Polícia Federal. Segundo a banca, não só as mensagens, mas também as transferências que constam no inquérito são anteriores à primeira fase da Compliance Zero.

Os advogados ainda sustentaram que Vorcaro “nunca fez parte” do grupo de Whatsapp ‘A Turma’ - o suposto ‘braço armado’ do grupo que, segundo a PF, atuava como uma ‘milícia privada’. Dizem que “nenhuma pessoa foi intimidada, coagida ou ameaçada por Vorcaro ou a seu mando”. Ainda sustentam que nenhuma atitude do banqueiro indica “dilapidação patrimonial”, “tentativa de fuga”

No pedido, os advogados ainda citam a divulgação de mensagens do banqueiro, sustentando que que o caso Master seria “talvez um dos maiores exemplos de um massacre físico e psicológico do Estado contra um cidadão”.

“Talvez nunca se tenha visto tamanha ousadia das autoridades responsáveis pelas informações sob tutela estatal, que aparentemente, por meio de ilações e junção de dados sem vinculação direta, apresentaram inexistentes diálogos de Daniel com Ministros dessa alta Corte, com o nítido objetivo de desgastar sua imagem e colocar integrantes desse órgão sob suspeita, a revelar a mais absoluta falta de zelo com a ordem institucional”, argumentaram.

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