Defesa de Zambelli divulga carta escrita por ela na cadeia com referência a Moraes como "ditador"

A- A+

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália, divulgou uma carta escrita à mão por ela com referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como "um ditador".

No documento, ela também diz que tem mantido "a consciência tranquila de quem é inocente". A parlamentar foi detida por agentes da Interpol na semana passada, após passar dois meses foragida no exterior.

Ela estava com o mandado de prisão em aberto no Brasil, emitido por Moraes, depois ser condenada a dez anos de prisão pela invasão hacker do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

"Quero me pronunciar e dizer que estou sendo 'forte e corajosa', mantenho a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente", ela escreveu.

A deputada disse, em seguida, que "o Brasil é um país abençoado" e acrescentou que "nenhum ditador nos colocará de joelhos". Ela encerrou o documento com uma citação bíblica que diz "tudo posso naquele que me fortalece".

Ela foi detida na última terça-feira em um apartamento em Roma e passou por uma audiência de custódia na sexta-feira, que manteve a prisão. A deputada permanece reclusa na penitenciária feminina de Rebibbia, na periferia da capital italiana.

Veja também