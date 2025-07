Defesa de Zambelli informa que deputada devolverá imóvel funcional até o dia 15

A- A+

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está foragida da Justiça brasileira e morando na Itália, informou que fará a devolução do imóvel funcional da deputada em Brasília até o dia 15 de julho.

A família da parlamentar tinha até a última sexta-feira para desocupar o apartamento, como informou a colunista do Globo Malu Gaspar. Há mais de um mês, Zambelli deixou o país após ser condenada a dez anos de prisão pela invasão hacker ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

"Na qualidade de advogados constituídos pela deputada federal Carla Zambelli vimos, por meio deste ofício, informar e solicitar a devolução do imóvel funcional sob sua responsabilidade até a data limite de 15 de julho", diz o comunicado endereçado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos). Na nota, a defesa também afirma que ela e seus procuradores não haviam sido notificados sobre a necessidade de devolução do imóvel, tendo sido alertados sobre a demanda pela imprensa.

O ofício também argumenta que o artigo 6º do ato da Mesa Diretora da Câmara daria "uma margem de interpretação favorável à permanência no imóvel funcional", uma vez que o texto prevê a devolução do apartamento quando a parlamentar "deixar de exercer efetivamente o mandato".

Zambelli teve o pedido de uma licença de 127 dias concedido por Motta antes da determinação de cassação de seu mandato pelo Supremo Tribunal Federal.

