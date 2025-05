Defesa de Zambelli tenta usar caso Ramagem para suspender julgamento no STF

A- A+

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu para o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender o julgamento contra ela, até que a Câmara dos Deputados analise se a ação penal contra ela deve ser paralisada. A solicitação ocorre após quatro ministros da Primeira Turma do STF votarem para condená-la a dez anos de prisão, pela suspeita de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O procedimento que a defesa de Zambelli quer que a Câmara faça é o mesmo que utilizado na semana passada em relação ao deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A maioria dos deputados aprovou a suspensão de toda a ação penal da trama golpista, mas a Primeira Turma do STF determinou que a medida só pode valer para Ramagem e para os crimes supostamente cometidos após a data de diplomação dele.

A decisão sobre Ramagem foi citada pelos advogados. "O que se clama é que seja suspenso o julgamento do mérito da presente ação penal em razão da questão superveniente exposta para que se aguarde a análise do requerimento pela Câmara dos Deputados e, caso seja aprovado, seja determinada a suspensão do andamento do feito, a exemplo do que esta C. 1ª Turma determinou nos autos da AP 2668 QO/DF, em benefício do Deputado Alexandre Ramagem", diz o texto apresentado ao STF.

Os advogados de Zambelli alegam que o seu partido, o PL, enviou no dia 29 de abril um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pedindo para a Casa analisar a ação penal, mas que isso ainda não ocorreu.

Veja também