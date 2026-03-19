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cpmi Defesa diz que repasses a agência usada por Lulinha não tem relação com Careca do INSS A PF investiga se recursos pagos pelo Careca do INSS a Roberta Luchsinger foram usados para bancar viagens de Lulinha

A defesa da empresária Roberta Luchsinger pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a apuração de vazamento de informações de relatório da Polícia Federal sobre os pagamentos dela a uma agência de viagens usada pelo filho do presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva. Os advogados sustentam que os repasses foram anteriores ao contrato e recebimento de valores do empresário Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS.

Na petição enviada ao ministro André Mendonça, a defesa afirma que os dados da movimentação financeira de Roberta demonstram que os pagamentos à agência de viagens Vulcano, usada por Lulinha, ocorreram até junho de 2024, enquanto o primeiro pagamento do Careca do INSS a ela foi registrado em novembro daquele ano. Portanto, afirmam os advogados, não existe relação entre os supostos desvios de aposentadorias do INSS e os pagamentos à agência de viagens Vulcano.

"Se por um lado seria absolutamente risível a tese de que se tentou 'lavar dinheiro' por meio de viagens ao exterior - o que representaria a fruição do valor e não sua circulação para fins de ocultação ou dissimulação - por outro, vê-se que a premissa adotada no relatório e vazada à imprensa é absolutamente falsa", diz a petição da defesa.

O teor do relatório foi revelado na quarta-feira (18) pelo Estadão. A PF investiga se recursos pagos pelo Careca do INSS a Roberta Luchsinger foram usados para bancar viagens de Lulinha. O relatório cita pagamentos de R$ 641 mil dela à agência Vulcano e diz que o e-mail do dono da agência, Daniel Peluso, aparece no sistema de tráfego aéreo da PF como vinculado à emissão de passagens nacionais e internacionais de Lulinha.

"Os pagamentos eram realizados pela RL CONSULTORIA , com recursos recebidos do investigado, durante as fraudes bilionárias dos descontos associativos do INSS, com destaque para o fato do e-mail de DANIEL PELUSO (...) estar vinculado aos dados cadastrais de LULINHA em trechos de viagens nacionais e internacionais", diz trecho do relatório da PF. O e-mail direto de Roberta Luchsinger também aparece no cadastro de Lulinha, o que representa indícios de que ela emitiu passagens para o filho do presidente.

A defesa afirmou que o relatório produzido pelos agentes da Polícia Federal analisou os dados de movimentações financeiras de Roberta Luchsinger "de forma técnica e enviesada" com o objetivo de incriminá-la.

"Mencionado relatório parte da premissa falsa de que os gastos com a agência de viagem Vulcano, de Daniel Peluso Lepiscopo, não coincidem com o período em que Roberta foi remunerada por sua prestação de serviços", escreveram os advogados.

Na petição, a defesa afirma ainda que um dos autores do relatório também foi responsável por cumprir a busca e apreensão determinada na residência de Roberta Luchsinger em dezembro e, na ocasião, adotou "postura absolutamente inadequada", sem dar detalhes do que seria essa postura.

"Tal circunstância, somada ao fato de que um dos seus subscritores integrou a equipe responsável pela busca e apreensão realizada na residência da Peticionária, ocasião em que adotou postura e conduta absolutamente inadequadas e destoantes dos padrões institucionais da Polícia Federal, conforme já oportunamente noticiado a este d. Juízo, reforça a necessidade de apuração rigorosa acerca da origem e da dinâmica desses vazamentos, diante dos graves prejuízos causados à regularidade da investigação e às garantias constitucionais de Roberta Luchsinger", disse a defesa.

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