Defesa diz que Vorcaro tem colaborado com as investigações

A- A+

A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, alvo de operação de busca e apreensão nesta quarta-feira (14), afirmou em nota que seu cliente tem contribuído com as investigações e que ainda não teve acesso aos autos. O empresário e investidor Nelson Tanure também está entre os alvos, assim como o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Zettel foi preso quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

"A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. A defesa não teve ainda acesso aos autos. O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais", afirma a defesa de Vorcaro.





Nessa etapa da operação Compliance Zero, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. As suspeitas são dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A operação ocorre em endereços em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Veja também