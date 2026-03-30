A- A+

Pernambuco Justiça: padre Airton Freire é absolvido da acusação de estupro, diz defesa O TJPE não confirmou a informação e salientou que o caso corre em segredo de justiça

O padre Airton Freire foi absolvido pela Justiça de Pernambuco da acusação de estupro, de acordo com os seus advogados. A informação, não confirmada pelo Tribunal de Justiça do estado (TJPE), foi divulgada nesta segunda-feira (30).

O sacerdote se tornou conhecido após criar a Fundação Terra, em Arcoverde, no Sertão pernambucano. A instituição atua com obras sociais e religiosas.

O padre foi denunciado por quatro mulheres e um homem por crimes sexuais, incluindo estupro, em julho de 2023. A conclusão de um dos inquéritos garantiu a prisão preventiva do religioso ainda em 2023. Por conta da sua saúde, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar.

Seu julgamento, realizado na Vara Única de Buíque, no Agreste, teria sido realizado pelo juiz Felipe Marinho dos Santos, que, segundo a sua defesa, o considerou inocente da acusação de estupro.

As provas periciais colhidas pela Polícia Civil e Ministério Público na instrução do processo contradizem a versão da suposta vítima, tornando impossível a comprovação da acusação, segundo a divulgação.

Ainda de acordo com a defesa, tanto o padre quanto o motorista acusado de estuprar, a mando do padre, uma mulher que estava no retiro do religioso foram absolvidos.

"Em que pese os dados da sentença serem sigilosos, podemos dizer que ficou claro, por um fato objetivo trazido aos autos pela perícia técnica, que as versões de Silvia, dada nos autos e entrevistas públicas, nunca corresponderam à realidade", informou a advogada Mariana Carvalho, que comandou a defesa do padre e do motorista.

O TJPE não confirmou a absolvição da acusação e reiterou que o processo segue em segredo de justiça.

Relembre o caso

Esta absolvição se refere à acusação de Silvia Tavares de Souza, primeira pessoa a denunciar o religioso.

Segundo o relato de Silvia à polícia, o caso teria ocorrido durante um retiro espiritual na Fundação Terra, em Arcoverde, quando ela foi chamada pelo padre Airton Freire até a casa onde ele estava hospedado para fazer uma massagem.

Durante a situação, ela percebeu que ele estava sem roupa e decidiu interromper, mas, ao tentar sair, afirma que foi rendida pelo motorista do padre, que a ameaçou com uma faca no pescoço. De acordo com a denúncia, o motorista teria cometido o estupro sob ordens do padre, que se masturbava enquanto presenciava a cena.

O estupro teria acontecido em 2022, mas Sílvia só reuniu coragem para denunciar em 2023.

Após a denúncia de Silvia, outras denúncias também foram feitas. Airton foi acusado de crimes sexuais, violência psicológica e abusos cometidos contra mulheres que viviam, trabalhavam ou participavam de atividades religiosas na Fundação Terra.

Segundo as investigações da Polícia Civil, algumas vítimas relataram que eram submetidas a controle psicológico, isolamento, humilhações, castigos físicos e situações de abuso sexual, muitas vezes sob o argumento de orientação espiritual, penitência ou cura religiosa.





Veja também