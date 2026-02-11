A- A+

Golpe Defesa e aliados fazem ofensiva no STF por prisão domiciliar de Bolsonaro Saúde do ex-presidente e papel da Papudinha entram no cálculo da direita para 2026

A defesa e aliados de Jair Bolsonaro voltaram a pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) pela concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente junto ao relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes. A nova ofensiva combina iniciativas jurídicas, articulação parlamentar e movimentos políticos que buscam criar ambiente favorável a uma decisão de caráter humanitário, ao mesmo tempo em que reorganizam a estratégia da direita para a disputa eleitoral de 2026.

A mobilização ocorre no momento em que lideranças bolsonaristas intensificam agendas fora do tribunal. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pretende se encontrar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quinta-feira, na capital paulista. A reunião deve ocorrer após a passagem de Tarcísio pelo STF, onde ele se encontrou com Moraes e também com os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, em agenda interpretada por interlocutores como parte da tentativa de reabrir canais institucionais e reduzir resistências dentro da Corte.

No campo jurídico, advogados protocolaram nesta quarta-feira novo pedido de domiciliar com base no quadro de saúde do ex-presidente, descrito como de multimorbidade grave e progressiva. A defesa sustenta que a permanência em regime fechado representa risco concreto e cita precedentes do próprio Supremo que admitiram prisão domiciliar por razões médicas, como no caso do ex-presidente Fernando Collor, quando se reconheceu a incompatibilidade entre a necessidade de tratamento contínuo e o ambiente prisional.

Em paralelo, a liderança da minoria na Câmara encaminhou ofício ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, pedindo acompanhamento permanente das condições de saúde e custódia de Bolsonaro, além da análise de medidas alternativas caso haja risco à integridade física. O documento invoca o dever constitucional do Estado de preservar a vida de pessoas sob custódia e solicita a requisição formal de informações aos órgãos responsáveis pelo atendimento médico.

A pressão também se estende ao Congresso. Segundo o líder da minoria, deputado Cabo Gilberto (PL-PB), a oposição atua de forma coordenada para ampliar a interlocução política com o Supremo e manter o tema da domiciliar no centro do debate público.

— Toda a oposição está mobilizada. Vamos tentar marcar uma reunião com o ministro Fachin, caso não haja resposta ao ofício. Nossa missão número um é trazer paz social por meio do retorno dessas pessoas para casa — afirmou.

Histórico recente de articulação

A defesa da prisão domiciliar não é nova entre aliados do ex-presidente. Em novembro, Tarcísio já havia declarado publicamente que Bolsonaro deveria cumprir pena em casa por razões humanitárias e disse que trabalharia para que o Congresso votasse uma anistia aos condenados pelos atos golpistas. A fala foi interpretada, à época, como um gesto político duplo: sinalizar lealdade ao eleitorado bolsonarista e, ao mesmo tempo, manter aberta uma agenda institucional com o Judiciário.

No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro procurou o ministro Gilmar Mendes para tratar da saúde do marido e defender a concessão do benefício. O movimento foi visto por integrantes do tribunal como tentativa de sensibilização direta, ainda que sem impacto imediato sobre o andamento processual.

Interlocução política e cálculo eleitoral

Magistrados que não participaram do julgamento que condenou Bolsonaro admitem, de forma reservada, a possibilidade de concessão de domiciliar por razões médicas, embora ressaltem que a decisão cabe exclusivamente ao relator da execução.

Pedido anterior chegou a ser rejeitado por questão processual, sem análise do mérito, o que manteve o tema aberto tanto no plano jurídico quanto no político e permitiu a retomada da pressão institucional nas últimas semanas.

Desde a transferência para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a custódia passou a ter peso que extrapola o cumprimento da pena. Visitas frequentes de advogados, parlamentares e aliados transformaram a unidade em espaço de consulta política, onde são discutidos cenários estaduais, pesquisas eleitorais, composição de chapas e estratégias para 2026.

Relatos de interlocutores indicam que decisões relevantes seguem condicionadas ao aval do ex-presidente, incluindo negociações de vice de Flávio Bolsonaro, definição de palanques regionais e grau de alinhamento entre partidos da direita.

Parlamentares governistas, ouvidos sob reserva, reconhecem que a eventual concessão de prisão domiciliar também teria impacto político para o Palácio do Planalto. Na avaliação desses interlocutores, a medida evitaria que um possível agravamento do quadro de saúde do ex-presidente sob custódia se transformasse em fato político de grande repercussão durante a campanha eleitoral, cenário que poderia ser explorado pela oposição e gerar desgaste para a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

