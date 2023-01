Defesa entrega a Lula relatório do Exército apontando desmobilização de acampamentos bolsonaristas

A- A+

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira reunião ministerial do novo governo, um relatório que aponta uma grande desmobilização dos acampamentos bolsonaristas no entorno de quartéis do Exército.

Segundo publicou o jornal “O Estado de S. Paulo o número de pessoas aglomeradas na porta das unidades militares teria caído de 43 mil para cerca de 5 mil.

Ainda de acordo com o jornal, a redução de 38 mil pessoas se deu num intervalo de um mês. As 43 mil foram contabilizadas na primeira semana de dezembro, e as 5 mil, na última quinta-feira, dia 5. Múcio vem recebendo diariamente um relatório da inteligência do Exército sobre os manifestantes.

Na sexta-feira, jornalistas foram agredidos por manifestantes bolsonaristas durante a ação de desmonte de um acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Belo Horizonte (MG).

Os manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais estavam no local desde o dia 31 de outubro. Barracas e gradis foram instalados em meia pista da principal avenida que dá acesso à Região Oeste da cidade.

Havia cerca de 100 bolsonaristas no local no momento da ação. Chorando e rezando, alguns decidiram acompanhar os trabalho, mas não ofereceram resistência.

