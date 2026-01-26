Seg, 26 de Janeiro

REQUERIMENTO

Defesa pede a Moraes que Bolsonaro receba padre na prisão após STF autorizar visitas de pastores

Ministro-relator já autorizou assistência espiritual de pastores

Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena após condenação no processo da trama golpistaEx-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena após condenação no processo da trama golpista - Foto: Sergio Lima / AFP

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o ex-presidente passe a receber assistência religiosa de um padre católico na prisão.

O requerimento foi protocolado nesta segunda-feira (26) na execução penal que tramita na Corte e solicita a inclusão do padre Paulo M. Silva na rotina de atendimentos espirituais já autorizados ao ex-mandatário.

Na petição, os advogados pedem que o religioso seja incluído “nos mesmos dias e condições previamente autorizados” para a assistência religiosa já deferida por Moraes. A formulação faz referência direta ao modelo de visitas que o ministro já havia liberado para líderes evangélicos, em encontros individuais, supervisionados e com regras fixadas pelo STF.

Bolsonaro já está autorizado a receber o bispo Robson Rodovalho e o pastor Thiago Macieira Manzoni, nomes ligados ao meio evangélico e ao entorno religioso do bolsonarismo. A ampliação agora pleiteada busca incluir também a Igreja Católica na assistência espiritual ao ex-presidente, sem alteração do regime de custódia, mas com expansão do rol de religiosos autorizados.

O ex-presidente cumpre pena após condenação no processo da trama golpista. Desde o início da execução penal, as condições de visitas e de rotina na unidade onde está custodiado vêm sendo definidas por decisões diretas de Moraes, que é o relator.

A petição é assinada pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Bettamio Tesser. O pedido ainda será analisado por Moraes.

