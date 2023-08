"Deixar invadir o Congresso": major que disse que fala era "brincadeira" é preso pela terceira vez

A- A+

Um dos alvos da Polícia Federal nesta manhã de sexta-feira (18), o major da Polícia Militar (PM) Flávio Silvestre Alencar, se tornou alvo de terceiro mandato de prisão decorrente dos atos golpistas. Anteriormente, em duas fases da operação Lesa Pátria, o integrante da alta cúpula da PM-DF já havia sido detido.

A primeira vez ocorreu na quinta fase, ainda em fevereiro, quando explicou sua atuação falha frente o Batalhão de Choque, que recuou durante os atos do dia 8 de janeiro. De acordo com ele, a retirada da tropa teria ocorrido para efetuar o resgate de policiais feridos. Na ocasião das manifestações, ele estava substituindo o coronel Marcelo Casimiro, outro alvo da PF nesta sexta-feira e que alega ter estado de "folga" naquele domingo.

Na 12° fase, em maio, ele voltou a ser alvo de prisão, desta vez, pela interceptação de uma mensagem datada de dezembro.No final do ano passado, Alencar teria escrito no WhatsApp: "Na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso". Desta prisão, militar não chegou a ser liberado.

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Distrito Federal, o major afirmou que a fala golpista se tratava, na verdade, de uma "brincadeira".

"Foi uma mensagem infeliz, mas precisamos contextualizar os fatos. O grupo no qual fiz a postagem não era institucional, conversávamos sobre assuntos aleatórios" disse no início deste mês em convocação.

Entre os sete alvos desta manhã, o major Flávio Silvestre Alencar é investigado por suposta omissão. O recuo da tropa de Choque pode ter facilitado a entrada dos manifestantes golpistas no Congresso Nacional, assim como a depredação do patrimônio público.

Quem é o major?

Militar por mais de 16 anos, major Flávio Silvestre de Alencar ganha um salário bruto de mais de R$ 30 mil por mês, remuneração que seguiu recebendo mesmo em cárcere. Por dois anos, entre 2019 e 2020, esteve lotado no gabinete do então vice-governador do DF, Paco Britto. Os dados são do Portal da Transparência da unidade federativa.

Mestre em ciências mecânicas pela Universidade de Brasília, Alencar diz, em seu currículo, ser especialista nas áreas de Controle de Distúrbios Civis, Patrulhamento Tático, com ênfase em Abordagens Táticas, Tiro e Rapel Operacional.

