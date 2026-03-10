A- A+

governo Deixo o governo semana que vem e não há decisão sobre ao que concorrer nas eleições, diz Haddad O atual secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, deve assumir o comando do ministério

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (10) que deixará a pasta na próxima semana, mas não confirmou que irá ser candidato ao governo de São Paulo. Segundo ele, ainda há conversas a serem feitas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e a ministra Simone Tebet.

"Devo deixar o governo na semana que vem. Nós estamos conversando (sobre candidatura). Não está batido o martelo ainda", afirmou.

"Eu tenho conversado com o presidente, a gente tá alinhando também a questão de (...) não é só a candidatura. Tem que ver o bloco de pessoas, o grupo de pessoas que vão compor a chapa. Então eu estou vendo tudo isso com os cuidados devidos", completou.

Ele confirmou, entretanto, que o atual secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, deve assumir o comando do ministério, mesmo citando que a indicação final é decisão do presidente da República.

"Eu acredito que sim. O Dario, eu acho que tem uma relação muito boa com o presidente, muita confiança. E tem o domínio aqui do ministério há muitos anos. Um grande gestor público", disse.

Mesmo sem garantir que será candidato, Haddad declarou que as eleições em São Paulo são sempre difíceis para candidatos progressistas, mas que quando houver o nome, este deve ir bem contra Tarcísio de Freitas.

"É sempre desafiador para o campo progressista. Mas o importante é você qualificar o debate. É você, por meio do contraditório, elevar o nível de debate, o nível das propostas e não deixar ninguém na zona de conforto. Nem situação, nem oposição. O bonito da democracia é isso. Assim que a gente tiver um candidato a governador, eu acho que vai ter grande chance", afirmou.

O ministro disse que a saída dele da Pasta já havia sido anunciada há dois meses, mas que ele só está conseguindo sair agora. Disse ainda que, para bater o martelo da eleição, ainda serão feitas conversas com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com a ministra Simone Tebet.





