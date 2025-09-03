Qua, 03 de Setembro
Salvador | 24ºC
Recife | 24ºC
Fortaleza | 29ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 25ºC
Maceió | 27ºC
Aracaju | 27ºC
Teresina | 35ºC
São Luís | 30ºC
São Paulo | 24ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 23ºC
Porto Alegre | 21ºC
Ouça a Rádio
96.7FM
Assine
Salvador | 24ºC
Recife | 24ºC
Fortaleza | 29ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 25ºC
Maceió | 27ºC
Aracaju | 27ºC
Teresina | 35ºC
São Luís | 30ºC
São Paulo | 24ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 23ºC
Porto Alegre | 21ºC
Leia o Jornal
quarta
03/09/2025
Política
Economia
Brasil
Mundo
Cultura+
Esportes
Blogs & Colunistas
Entrar
Assine
A Folha de Pernambuco
Edições Impressas
Edições Impressas 2025
Edições Impressas 2024
Revistas
Publicações Especiais
Política
Blog da Folha
Folha Política
Carlos Britto
Cláudio Humberto
Um Ponto de Vista do Marco Zero
Economia
Movimento Econômico
Folha Finanças
Concursos e Empregos
Publicidade Legal 2025
Publicidade Legal 2024
Publicidade Legal 2023
Publicidade Legal 2022
Publicidade Legal 2021
Notícias
Pernambuco
Coronavírus
Brasil
Mundo
Saúde
Últimas
Opinião
Carnaval 2025
São João 2025
Cultura+
Agenda Cultural
Streaming
Horóscopo
Turismo
BBB 25
Esportes
Náutico
Santa Cruz
Sport
Rei Pelé
Sabores
Blogs & Colunistas
Vida Plena
Papo de Primeira
Saúde e Bem Estar
FMOTORS
Pernambuco Econômico
Folha Gastronômica
Folha Pet
Tecnologia e Games
Uma Série de Coisas
Especiais
Cornelio Brennand
Retrospectiva 2023
Enem 2020
Enem 2021
Folha Imóveis
Clarice Lispector 100 anos
Fórum Nordeste 2019
Fórum Nordeste 2023
Fórum Nordeste 2024
Fórum Nordeste 2025
Marcas Que Eu Gosto 2021
Marcas Que Eu Gosto 2022
Marcas Que Eu Gosto 2023
Marcas Que Eu Gosto 2024
Marcas Que Eu Gosto 2025
Folha Saúde
Bora Pernambucar - Agreste e Sertão