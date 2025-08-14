Delação de Cid, suspeição de Moraes e falta de foro: os pontos em comum nas defesas dos réus
Defesa dos réus também questionaram volume de documentos e pediram 'absorção' de crimes
Ao apresentarem as alegações finais na ação penal da trama golpista, as defesas dos réus usaram algumas estratégias comuns, como o questionamento da delação do tenente-coronel Mauro Cid, o pedido de suspeição do relator no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, e a solicitação de envio à primeira instância ou ao plenário da Corte. Também houve argumentos mais técnicos, como a defesa de que dois dos crimes listados não podem ser combinados e uma reclamação sobre a grande quantidade de documentos apresentados.
O prazo para as alegações de sete dos oito réus da principal ação da trama golpista terminou na quarta-feira. Essa foi a última etapa do processo. Agora, Moraes vai preparar seu voto e liberar o caso para o julgamento.
Atuação de Moraes
A alegação de que Moraes não poderia conduzir o processo, que aparece desde o início da investigação, voltou a ser levantada. O principal argumento é de que o ministro seria vítima dos fatos investigados, que incluem um plano de assassinato contra ele.
O advogado do ex-ministro Augusto Heleno ressaltou que Moraes foi "citado ao menos 40 (quarenta) vezes, apenas na denúncia que chegou à sua apreciação, como suposto alvo de homicídio". Para a defesa do ex-ministro Walter Braga Netto, há uma "inevitável contaminação subjetiva" do ministro, o que colocaria em xeque sua imparcialidade para conduzir a ação penal.
Leia também
• "Colaborador mentiu reiteradas vezes", diz defesa de Bolsonaro ao questionar delação de Mauro Cid
• Veja o que Bolsonaro já disse sobre tentativa de golpe
• Ex-ministro da Defesa afirma ao STF que atuou para demover Bolsonaro de assinar "doideira" levada por "radicais"
Pedidos semelhantes de réus contra Moraes já foram rejeitados tanto pela Primeira Turma quanto pelo plenário do STF, sob o argumento de que os crimes investigados tinham como alvo o Estado Democrático de Direito, e não o ministro.
Delação de Cid
Também já questionada anteriormente, a delação de Mauro Cid voltou a ser alvo de pedidos de anulação. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "suas declarações, desde o princípio, não resultam de ato voluntário e nem estiveram pautadas na verdade".
Já a defesa de Braga Netto afirmou que a delação contém uma série de "vícios", como a falta de "voluntariedade do delator" e a "coação" por parte da Polícia Federal.
""No mérito, a falsa acusação contra o Gen. Braga Netto é baseada essencialmente na delação de Mauro Cid", diz o ofício, completando: "Ele nunca entregou dinheiro para ninguém e condená-lo porisso, com base apenas na palavra confusa de um delator é atentar contra o princípio fundamental da presunção de inocência".
Foro do julgamento
As defesas dos ex-ministros Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira insistiram em outros dois pontos já analisados. O primeiro é de que o julgamento deveria ocorrer na Justiça Federal, e não no STF, já que a maior parte dos acusados não tem foro privilegiado. Caso esse ponto seja vencido, eles querem a análise seja no plenário, e não na Primeira Turma.
"Caso reconhecida, ao arrepio da lei, a competência do STF para a matéria, que razão haveria, no limite, para se excepcionar a jurisprudência desenvolvida por esta Corte no contexto do 8 de janeiro, atribuindo-se o caso à Primeira Turma?", questionou a defesa de Torres.
Crimes combinados
Mais um ponto em comum a surgir nas defesas foi possível "absorção" de dois dos crimes pelos quais os réus são acusados: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Parte das defesas alega que não pode haver uma punição conjunta dos dois. Essa posição já foi defendida por ao menos três ministros do STF — entre eles Luiz Fux, que votará no julgamento —, mas não tem sido majoritária.
A questão foi levantada pelos advogados do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), de Bolsonaro, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira. "Para realizar um Golpe de Estado, inevitavelmente se Abolirá o Estado Democrático de Direito. De igual modo, a lesão corporal é um delito de passagem para o homicídio", alegou a defesa de Nogueira.
Também voltou a ser utilizada a crítica ao chamado "document dump", que é a apresentação desordenada de uma grande quantidade de documentos. "Foi IMPOSSÍVEL analisar todo o material apresentado em tempo hábil à apresentação das alegações finais, dado o modo como se encontram apresentados", alegou a defesa de Heleno.
"O conjunto excessivo de informação despejado nestes autos, ainda, totalmente desorganizado e com restrições técnicas e financeiras para que o cidadão médio possa exercer sua defesa, impede a identificação da prova referente a cada alegação acusatória", afirmaram os advogados de Braga Netto.