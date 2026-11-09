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BRASIL Delegados que atuam na coordenação de inquéritos do Master são afastados do cargo Em nota, a corporação informou que se tratou de ato de gestão relacionado à organização interna da corporação

O comando da Polícia Federal decidiu afastar dois delegados que atuavam na coordenação de inquéritos relacionados ao Banco Master. São eles: os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes. Segundo integrantes da PF, a mudança ocorreu devido a uma reestrutuação interna na Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq), que atualmente cuida das investigações sobre as fraudes financeiras do Master.

Em nota, a PF informou que não se pronuncia sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada e ressaltou que as equipes responsáveis pelos inquéritos das Operações do Compliance Zero (relacionados ao Master) e da Sem Desconto (sobre fraudes no INSS) permanecem as mesmas.

"As designações e dispensas de funções de confiança do órgão (Funções Comissionadas Executivas - FCEs) são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa", diz o texto, que continua:

"As funções de chefia e coordenação exercidas na Polícia Federal não se confundem com as atividades finalísticas de condução de investigações e não implicam em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Combate ao Crime Organizado e Facções Criminosas, inclusive aqueles relacionados às Operações Compliance Zero e Sem Desconto".

A exoneração dos dois delegados ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.





Daniel Cola e Wedson Cajé chegaram a assinar diversos relatórios da PF referentes ao caso do Banco Master. Entre eles, está o documento que listou uma série de mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Eles também aparecem como signatários dos relatórios que apontaram a relação próxima de Vorcaro com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e ex-diretores do Banco Central.

Cajé e Cola também assinaram a representação que pediu a instauração de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

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