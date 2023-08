Delgatti apresentou à PF áudio de assessora de Zambelli prometendo pagamento, diz advogado

A- A+

O advogado Ariovaldo Moreira, que defende o hacker Walter Delgatti, afirmou que ele apresentou nesta sexta-feira (18) à Polícia Federal (PF) um áudio em que uma assessora da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) faria uma promessa de pagamento.

Delgatti prestou um novo depoimento à PF, o segundo nesta semana, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A oitiva foi necessária porque o hacker apresentou fatos novos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.

— Ele apresentou para o delegado que preside a investigação um áudio onde essa pessoa, assessora de Zambelli, faz promessa de pagamento — relatou Moreira após o depoimento, que durou cerca de duas horas.

De acordo com o advogado, Delgatti reiterou o que disse na CPI e apresentou o "caminho das provas".

— Ele simplesmente reiterou tudo que foi dito ontem. Os senhores vão me perguntar: e as provas? O Walter deu o caminho das provas. Apresentou ao delegado o caminho das provas.

