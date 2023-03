A- A+

Pernambuco Delmiro Gouveia será o novo presidente do Porto do Recife Executivo é advogado especialista em gestão de contratos e vai contribuir para o enfrentamento dos desafios do ancoradouro na área regulatória

O novo diretor-presidente do Porto do Recife será o advogado especialista em gestão de contratos, Delmiro Gouveia. Ele foi anunciado, ontem, pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti. A indicação do executivo para a área estratégica está dentro do perfil técnico que prevalece na equipe da governadora Raquel Lyra. Delmiro Gouveia é graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Ele agora está à frente de um ancoradouro diferenciado, que atua na área urbana da capital, diferentemente de Suape.

A unidade portuária vai passar por renovações na sua regulamentação e precisa atrair investimentos para garantir crescimento econômico e desenvolvimento social. A expansão da economia pernambucana também depende da gestão eficiente desta estrutura. O porto se localiza na confluência e às margens dos rios Capibaribe e Beberibe, que deságuam no Oceano Atlântico.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, entre os desafios do novo diretor-presidente, estão melhorias na relação com os órgãos reguladores federais e ajustes no plano diretor. O Porto do Recife é uma empresa de economia mista, parte pública e parte privada, e precisa passar por um regimento regulatório que compete à marinha. Ele passa por fiscalizações ainda mais rigorosas por estar em área urbana. Para se ter uma ideia, a unidade portuária precisou passar por uma dragagem diferenciada antes de receber cruzeiros.

“O Porto do Recife tem desafios específicos de ordem regulatória e de ajustes ao seu plano diretor. Tem também a necessidade de se tornar superavitário e de integrar sua estratégia ao seu porto-irmão, Suape. O novo gestor estará alinhado a estes desafios”, acrescentou o secretário Guilherme Cavalcanti.

Leia também • Delmiro Gouveia é conhecido por gerir com pouco e recuperar finanças

“Com sua experiência, o novo presidente vai poder contribuir para o enfrentamento dos desafios do Porto do Recife, na melhoria do processo de governança e na relação com os órgãos reguladores federais”, acrescentou o secretário.

“Espero contribuir com uma gestão moderna, devolvendo ao Porto do Recife seu protagonismo econômico e turístico”, comentou Delmiro Gouveia, que substitui Tito Lívio de Moraes.



A unidade portuária a ser dirigida por Delmiro Gouveia tem a natureza jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Atua na prestação de serviços para atendimento de navios de longo curso e cabotagem para importação e exportação de cargas nacionais e estrangeiras. Há registros de utilização do Porto do Recife desde o século 16. O porto vem crescendo no segmento de navios de cruzeiro, graças ao seu Terminal Marítimo de Passageiros. Ele também tem silos portuários que podem armazenar 25 mil toneladas de grãos, cada um deles.



O ancoradouro pode receber até oito navios simultaneamente, em seus berços de atracação. Ele possui uma área de 114 mil m² disponíveis para armazenagem de cargas diversas, dividida em armazéns cobertos (com capacidade de abrigar aproximadamente 60 mil toneladas), pátios de contêineres (que podem receber 6 mil TEUS) e pátios para cargas diversas (com capacidade para 50 mil toneladas).





Veja também

GOVERNO LULA No Planalto, estratégia é que Lula ignore provocações de Bolsonaro enquanto aliados contra-atacam