POLÍTICA Deltan Dallagnol aparece em evento do Novo e discursa ao lado de Zema e Eduardo Girão: "Fã de vocês" Ex-deputado federal esteve em reunião da sigla em Curitiba neste domingo; como já havia noticiado o Globo, o partido o convidou para fazer parte do quadro

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) compareceu, "de surpresa", a um evento do Partido Novo neste domingo (2) no diretório municipal de Curitiba, capital paranaense. Ao lado do governador de Minas Gerais Romeu Zema e do senador Eduardo Girão, o ex-procurador da Lava-Jato discursou para os políticos presentes:

— Queria agradecer demais, quero dizer que sou fã de cada um de vocês, do estilo de política que vocês fazem. Vocês me representam. Obrigado, Zema — disse o ex-parlamentar.

Como já havia noticiado o Globo, Deltan Dallagnol recebeu um convite do Partido Novo para integrar o quadro da sigla, que manifestou grande interesse em tê-lo como filiado. "O Deltan Dallagnol é admirado por todos, por tudo que já contribui para o Brasil com a Lava Jato e temos certeza de que ainda tem muito a fazer na política", disse o presidente do diretório municipal de Curitiba Eduardo Negri.

Desde que perdeu seu mandato por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-parlamentar estuda se seguirá filiado ao Podemos. Apesar de ter comparecido a um evento do Novo, ele chegou a compartilhar uma imagem comemorativa de seis anos de seu atual partido.



O ex-procurador ainda não bateu o martelo, mas cogita trocar de sigla, já que vê o Podemos como menos ligado a valores cristãos e religião do que outros grupos políticos que o procuraram. Menos alinhado ao governo, o Novo supriria o desejo de fazer mais parte da oposição a Lula (PT).

Em maio deste ano, os ministros do TSE cassaram por unanimidade Dallagnol sob o entendimento de que o ex-procurador deixou o Ministério Público para escapar de punições referentes à operação Lava-Jato.

