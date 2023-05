A- A+

Justiça Deltan Dallagnol rebate Gilmar Mendes e diz que Curitiba 'tem o germe da democracia' Em ato na capital paranaense, deputado cassado respondeu fala do ministro do STF no Roda Viva; na ocasião, Mendes afirmou que a capital paranaense tinha o 'germe do facismo'

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou neste domingo que Curitiba (PR) tem o "germe da democracia". A declaração dada durante ato com apoiadores na capital paranaense rebate uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes do início do mês. Na ocasião, em entrevista ao Roda Viva, Mendes afirmou que Curitiba foi o "germe do fascismo", por ter ajudado a eleger o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018.

— Curitiba tem o germe da democracia, da honestidade, da integridade e do combate à corrupção”, escreveu nas redes sociais depois de participar de um ato na cidade contra a decisão que o deixou inelegível pelos próximos oito anos — disse Deltan Dallagnol neste domingo.

Ao longo da passeata que reuniu centenas de apoiadores, o ex-procurador da República teceu críticas ao ministro do STF:

— Eu acredito na liberdade de ter um Supremo Tribunal com um ministro que não diga que Curitiba é o germe do fascismo. Porque eu quero dizer para você: Curitiba não é o germe do fascismo. Curitiba é o ambiente da democracia.

Anteriormente, a deputada federal Rosangela Moro (União-SP) rebateu a fala e acusou Mendes de perseguir curitibanos. No dia seguinte à entrevista, Mendes se retratou publicamente e afirmou "jamais" ter tido a intenção de "ofender o povo curitibano".

Na última quarta-feira, em decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato de Dallagnol, com base na Lei da Ficha Limpa. Os ministros entenderam que o deputado pediu exoneração do Ministério Público para escapar de punições que poderiam levar à perda de seu cargo.

Neste final de semana, o ex-procurador esteve em Curitiba ao longo do final de semana. Na sexta-feira, teve uma recepção esvaziada comandada pelos deputados estaduais Tito Barichello (União-PR) e Fabio Oliveira (Podemos-PR).

Já no sábado — ao lado de seu parceiro de longa data o ex-juiz Sérgio Moro — Dallagnol esteve na Marcha para Jesus, evento evangélico organizado pela Igreja Renascer em Cristo.

O senador, que ganhou destaque junto ao ex-procurador durante a Operação Lava-Jato, teve lugar de destaque em um trio elétrico e teceu elogios ao amigo.

— Deltan é a pessoa mais honrada que conheço. Uma das melhores pessoas que já conheci. Digo isso sem ser um amigo próximo dele, digo pela admiração profissional, o quanto ele se dedicou a esse país, quantos riscos ele assumiu. A forma como ele trata os amigos, a forma como ele dedica cada segundo da vida dele às causas públicas. Esse homem sofreu nessa semana uma gigantesca injustiça. Uma gigantesca injustiça, não vou entrar no mérito, mas que eu atribuo a esse sentimento de ressentimento e de ódio. Se a gente se deixa dominar pelo ódio e ressentimento, a gente se afasta cada vez mais de Deus e de Jesus. Queria pedir orações, não só para que possamos ter justiça na Terra em relação ao Deltan, mas para afastar as sombras de corações e mentes de Brasília, que podem fazer a diferença — completou.

Dallagnol alfineta Lula

Ainda durante o ato no domingo, Dallagnol afirmou que vai "lutar' por um país "em que lugar de corrupto não é na Presidência da República". A fala é uma crítica direta ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um dos principais alvos da Lava-Jato, preso após ser considerado culpado no processo do tríplex do Guarujá, em 2018. Em 2021, contudo, o Supremo anulou as condenações e o então presidente foi solto, voltando a ser considerado em inocente.

--- Nós vamos lutar pela nossa liberdade, nós vamos lutar por honestidade, nós vamos lutar por um Congresso, por um governo de competência e de coesão. Nós vamos lutar pelas nossas vidas, pela nossa liberdade e pela integridade, pela competência da gestão da coisa pública. Nós vamos lutar por um país em que lugar de corrupto não é na Presidência da República --- salientou o deputado federal cassado.

