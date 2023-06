Deltan retorna ao Brasil e provoca: "Para tristeza da esquerda"

A- A+

Ex-deputado federal, Deltan Dallagnol (Podemos-PR) retornou ao Brasil depois de viajar aos Estados Unidos em 18 de junho. Neste período, Deltan participou de um evento acadêmico. Ao desembarcar no Brasil, ele postou em suas redes sociais:

"Na volta ao Brasil fiquei surpreso: não tinha ninguém da 'esquerda democrática' para me prender no aeroporto por meu grande crime: prender seus corruptos de estimação". No Twitter, em outra postagem, o ex-parlamentar escreveu: "Para tristeza da esquerda histérica, eu voltei".

Deltan embarcou para os Estados Unidos com uma legenda enigmática: "novas aventuras", o que culminou em uma série de especulações sobre seu futuro — inclusive de que estaria fugindo do país. Ele afirmou que palestraria em um evento cristão promovido pela Acton University, responsável pelas despesas.



Após deixar a Câmara, o deputado cassado vem sendo sondado pela iniciativa privada, como para trabalhar na área de compliance.

Dias atrás, Dallagnol se reuniu com um empresário que lhe fez uma generosa proposta. O ex-procurador prometeu pensar. Mas, por ora, está disposto a permanecer na política. Estuda inclusive lançar sua esposa Fernanda nas próximas eleições. E ela tem amadurecido a ideia.

