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Mensalão Delúbio Soares chama Joaquim Barbosa de desqualificado e diz que pedirá revisão criminal do Mensalão Petista também alegou que ex-ministro 'está voltando' ao país como pré-candidato à Presidência da República após ter saído 'pela porta dos fundos do STF'

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, pré-candidato a deputado federal por Goiás, chamou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) de "desqualificado", e afirmou que irá pedir revisão criminal do processo do Mensalão. Pré-candidato à Presidência da República, Barbosa foi o relator do caso na Corte que, dentre outras ações, condenou o petista por corrupção ativa.

Em entrevista ao portal Poder360, Delúbio comparou o Mensalão com a Operação Lava-Jato, alegando que ambas "não tinham provas contra os condenados". Ao ser questionado sobre a intenção de Barbosa em concorrer ao Planalto, o petista ressaltou ter feitos esforços para convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a indicá-lo ao Supremo.

— Esse ex-ministro é um desqualificado — atacou Delúbio. — Ele saiu pela porta dos fundos do STF, correu, foi morar em Miami, e agora diz que está voltando. Quero ver se ele volta mesmo e disputa as eleições, participa dos debates. É bom todo mundo saber quem é Joaquim Barbosa, que tinha um currículo espetacular — completou.

O ex-tesoureiro, sem citar o nome do senador Sergio Moro (PL), afirmou que "o ex-juiz da 13° Vara de Curitiba (responsável por conduzir a Lava-Jato) copiou todos os erros do Mensalão". Delúbio também foi condenado no âmbito da operação, o que definiu como "esdrúxulo".

— Eu vou pedir revisão criminal após o período que eu achar necessário, inclusive deixei um documento com a minha neta para que, se eu morrer e não pedir, ela possa pedir revisão criminal do Mensalão. Outros que foram condenados no Mensalão também vão pedir — declarou. — Eu não tenho raiva nem ódio de ninguém, mas eu não convidaria Joaquim Barbosa para jantar na minha casa.

Em novembro de 2012, Delúbio foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e 11 meses de prisão no contexto do Mensalão. Em 2016, no entanto, o ex-ministro Luís Roberto Barroso concedeu o indulto da pena após o petista preencher os requisitos legais para a concessão do benefício — como sentença remanescente não superior a oito anos e cumprimento de um quarto da pena.

Depois, também chegou a sofrer condenação na Lava-Jato, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que a vara federal do então juiz Sergio Moro, no Paraná — hoje senador e pré-candidato ao governo —, não tinha competência para julgá-lo.

Eleições em Goiás

Ainda ao Poder360, Delúbio afirmou que seu objetivo "ajudar Lula a governar" e ajudar Goiás "a ter mais proximidade" do governo a fim de conquistar benefícios para o estado. O petista defendeu a necessidade de haver "harmonia política" com nomes de campos adversários.

— Todos os demais crimes imputados a mim, que eram 144 processos, eu fui inocentado de todos e hoje estou à disposição da população de Goiás para essa eleição — disse.

Em relação ao governo do estado, Delúbio afirmou que o PT em Goiás apresentou o nome do ex-deputado Luis Cesar Bueno como pré-candidato, como mostrado pelo GLOBO. Apesar disso, ele ressaltou que a indicação ainda aguarda pela oficialização do diretório nacional, bem como a aprovação de siglas aliadas.

— O Diretório Nacional não se posicionou ainda, não bateu o martelo. Se o Diretório Nacional sugerir, junto com os partidos que estão formando a base do governo federal, não teria problema em mudar o candidato. Não vou contestar nada — afirmou. — Eu batalhei muito por uma aliança com o ex-governador Marconi Perillo, com a federação PSDB-Cidadania. O PT tinha um acordo com ele apoiando a candidatura do presidente Lula e nós o apoiaríamos aqui para governador — lembrou Delúbio, destacando que o acordo não teve continuidade.

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