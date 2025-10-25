A- A+

ELEIÇÕES 2026 Delúbio Soares segue José Dirceu e vai buscar vaga na Câmara em 2026 Ex-tesoureiro do PT 'colocou o nome à disposição' do partido para o ano que vem

Pivô do Mensalão e também alvo da Lava-Jato, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares se juntou a José Dirceu na lista de petistas históricos que querem estar nas urnas em 2026.



Durante evento em Goiás na semana passada, ele indicou o desejo de concorrer a deputado federal pelo estado.

“Ao lado da minha família, reafirmo meu compromisso com Goiás e coloco meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores. Contem comigo nesta jornada e nesta batalha!", escreveu o ex-dirigente ao publicar um vídeo do evento, no qual pede “apoio político” dos militantes.

Em novembro de 2012, Delúbio foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e 11 meses de prisão no contexto do Mensalão.



Depois, também chegou a sofrer condenação na Lava-Jato, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que a vara federal do então juiz Sergio Moro, no Paraná, não tinha competência para julgá-lo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem incentivado publicamente que lideranças antigas do PT voltem a disputar eleições. Outro que recebeu convocação dele foi o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, também preso no Mensalão.

— João Paulo, você trate de voltar para a política. Pare de ganhar dinheiro como advogado em Brasília. Pare de querer ganhar dinheiro em Brasília, venha para a porta de fábrica fazer comício — disse Lula durante compromisso em Osasco (SP), em julho deste ano.

Em agosto, num evento do PT em Brasília, o presidente fez ainda um gesto de apoio a vários dos quadros petistas que ficaram afastados da política partidária por causa de investigações:

— Estou feliz que o companheiro Delúbio está presente nesta plenária. Acho extremamente importante a volta do José Dirceu à direção nacional. João Vaccari, (José) Genoino — apontou.

