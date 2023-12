Deminha: um nome que sobrevive na história de luta e resistência pela democracia

A- A+

Aos 93 anos, o ex-deputado Waldemar Alberto Borges Rodrigues Filho, carinhosamente chamado de Deminha, morreu na manhã de ontem, de causas naturais Mas quem lutou para combater desigualdades não morre.

Colocou a vida em risco, no período da ditadura militar, defendeu a democracia e não deixou se esvaírem os sonhos de conquistas, como o da reforma agrária. Deixa tristeza, vazio, saudade. Sobrevive no legado que orgulha amigos e parentes e que embasa a história de novas gerações.

“É um momento de muita dor e tristeza, mas também de agradecimento. Quero agradecer o privilégio de ter contado com um pai cuja vida foi um testemunho de decência, correção, generosidade e coerência", afirmou o deputado estadual Waldemar Borges Neto (PSB), um dos quatro filhos.

Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, não à toa o ex-deputado é uma pessoa muito amada. "Tem uma história de retidão, dedicação ao outro, de coragem. Nesses tempos tão desumanos é uma pessoa que faz falta. É um homem da paz."

Ex-presos políticos, Francisco de Assis Barreto da Rocha Filho e Marcelo Santa Cruz se inspiraram na sua história de luta. Eleitores estreantes, ambos lhe deram o primeiro voto para deputado estadual, em 1966.

"O nome de Deminha está inscrito no panteão dos que compuseram a resistência à ditadura civil-militar de 64, sendo por ela cassado pelo famigerado Ato Institucional nº 5. Pernambuco e o Brasil estão de luto", registrou Chico de Assis.

Para o ex-vereador de Olinda Marcelo Santa Cruz, Deminha será sempre uma referência. "Pela sua integridade, coerência e compromisso pela radicalidade em defesa da democracia. Estou muito pesaroso com o seu encantamento."

Aos 30 anos, o prefeito do Recife, João Campos, ressalta a importância do legado para as novas gerações. "A gente mais jovem tem que conhecer a história e ter boas referências de alguém que resistiu contra a ditadura, e teve em mandatos populares a marca de sua vida. É bom saber disso para construir um futuro melhor e mais digno", ressaltou.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) não foi ao velório, na Assembleia Legislativa, Centro do Recife. Pelas redes sociais, prestou solidariedade à família e aos amigos.

