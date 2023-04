A- A+

Congresso Nacional Demissão de ministro do GSI muda clima na base e aliados passam a apoiar CPMI dos atos golpistas Presidente do partido e líder do governo no Congresso defenderam instalação da comissão

A base do governo no Congresso mudou de posição e agora se encaminha para apoiar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A inflexão acontece após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparecer em contato com invasores dentro do Palácio do Planalto.

Os vídeos foram revelados pela CNN e causaram a saída de Dias do cargo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse ao Globo que quer que o PT apoia a CPMI. – Defendo que apoio – disse. Da mesma forma, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que o governo precisa apoiar a comissão para apurar a responsabilidade de bolsonaristas nos atos.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também se manifestou a favor das investigações no plenário do Senado hoje.

A comissão é de autoria do deputado bolsonarista André Fernandes (PL-CE) e tem o número necessário de assinaturas para ser instalada. Seu funcionamento, contudo, depende de uma sessão do Congresso, algo ainda não feito neste ano.

