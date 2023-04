A- A+

Crise no governo Demissão no GSI: decisão por saída de Gonçalves Dias foi unânime entre ministros Presidente Lula convocou reunião de emergência para discutir situação de general após imagens mostrarem interação de general com golpistas durante invasão ao Planalto

A decisão pela saída do general Gonçalves Dias do comando Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi unânime entre os ministros que participaram de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira (19). Na conversa, o presidente selou o destino do general no governo.

A reunião foi chamada de última hora por Lula após a divulgação de imagens, pela CNN Brasil, que mostram Dias no Palácio do Planalto, interagindo com manifestantes golpistas, durante a invasão de 8 de janeiro.

Além de Lula, participaram do encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, e os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça), Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Comunicação).

De acordo com presentes da reunião ouvidos pelo Globo, ninguém se opôs a saída de Dias. Integrantes do governo afirmam que o próprio vazamento das imagens causou irritação em ministros e foi considerado um movimento de bolsonaristas para conseguir destravar a CPMI sobre os atos de 8 de janeiro. O governo, que era contra, mudou de estratégia após o episódio e passou apoiar a criação do colegiado.

A situação de Dias no governo era frágil desde a invasão do Palácio do Planalto. Auxiliares de Lula viam certa “inação” na conduta do ministro durante os atos de 8 de janeiro. A divulgação das imagens, que mostram o general no terceiro andar do Palácio, próximo ao gabinete presidencial, foi a gota d’água para o seu afastamento.

