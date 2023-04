A- A+

8 de Janeiro Demissão no GSI: Lula diz que general Gonçalves Dias 'saiu por vontade própria' Presidente respondeu após ser questionado se estava chateado com a saída do ministro. Saída de militar do cargo deu força para movimento de extinção do órgão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira que não estava chateado com a saída do ministro Gonçalves Dias porque ele decidiu sair "por conta própria". GDias, como era conhecido, pediu demissão ontem após a divulgação de imagens do circuito interno de câmeras de segurança do Palácio do Planalto.

– Não. Ele saiu por conta própria – afirmou Lula ao Valor Econômico após ser questionado se estava chateado com a saída do ministro.

O GSI é responsável pela segurança dos palácios presidenciais. Na gravação, GDias e outros militares do GSI aparecem circulando ao lado dos invasores sem apresentar nenhum tipo de resistência.

GDias é o primeiro ministro a sair do governo neste terceiro mandato de Lula. Com a demissão, mudou o clima na base do governo, e aliados passaram a apoiar CPMI dos atos antidemocráticos.

Como o Globo mostrou, a demissão de GDias deu força a um movimento no governo para extinção do órgão, tradicionalmente comandado por militares. A pasta, que já havia sido esvaziada no início do ano, deverá ser reestruturada a partir de agora e pode perder o status de ministério.

A ideia defendida por integrantes do governo é retirar a maior quantidade possível de militares atualmente lotada no GSI e transformar em uma secretaria. Abaixo dessa nova estrutura, ficariam a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República — responsável pela proteção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice, Geraldo Alckmin, e seus familiares —, além da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que foi deslocada para a Casa Civil.

