MINISTÉRIO DO ESPORTE Demitida do Esporte, Ana Moser diz ver com 'tristeza' interrupção de política pública Ex-jogadora de vôlei ainda disse que lamentou a Lula que 'promessas de campanha tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem'

Demitida na tarde dessa quarta-feira (6), a ministra do Esporte, Ana Moser, disse, por meio de nota, ter lamentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que "promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem".

A nota afirma que a ex-jogadora de vôlei se reuniu com o presidente e "foi comunicada da decisão do governo de mudança iminente no comando do Ministério do Esporte'. "Durante a conversa, Ana Moser lamentou que as promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem na retomada da gestão do Ministério do Esporte voltada para a implementação de uma política que efetivasse o direito social à prática esportiva. A ministra apresentou ao presidente as ações já implementadas, bem como as entregas previstas", afirma.

No comunicado, acrescenta que "esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal, mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado".

A nota também afirma "a ministra e a equipe do Ministério do Esporte vão continuar trabalhando e contribuindo para a política pública de esporte no Brasil, mantendo o sonho de todos que acreditaram no trabalho deste grupo".

“Recebi a decisão do presidente Lula, a quem agradeço pela confiança, de que deixarei a direção do Ministério do Esporte. Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do Esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul deste país. Continuarei lutando e contribuindo para uma política pública de esporte que seja para todas, todos e todes. Agradeço aos que tiveram comigo percorrendo este caminho curto e árduo,” afirma a ex-ministra, em frase que fazia parte da nota.

