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procedimento disciplinar Democracia Cristã anuncia processo para expulsar Aldo Rebelo após críticas à candidatura de Joaquim Partido diz que procedimento disciplinar foi aberto após 'esgotamento das diversas tentativas de resolução harmoniosa'

O Democracia Cristã (DC) anunciou a abertura de um procedimento disciplinar para expulsar do partido o ex-ministro Aldo Rebelo, antes lançado como pré-candidato à Presidência pela sigla.



A decisão foi comunicada a partir de uma nota divulgada pela legenda nesta quinta-feira, após Rebelo criticar a escolha da direção de substituí-lo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, anunciado como postulante ao Planalto neste ano.

"Diante do esgotamento das diversas tentativas de resolução harmoniosa frustradas pela reiterada intransigência do recém-filiado e tendo em vista os gravíssimos fatos e provas apurados, que afrontam os valores, os princípios, os objetivos e o Estatuto do partido, a Direção Nacional do DC delibera pela abertura imediata de procedimento disciplinar contra o referido filiado", informou o partido, em nota. O comunicado afirma que "tal medida resultará em sua expulsão sumária, com a devida comunicação de sua desfiliação à Justiça Eleitoral".

Depois do partido oficializar Joaquim Barbosa como pré-candidato, Rebelo classificou o movimento da direção da sigla como uma "afronta" e um "balão de ensaio", afirmando que se mantém na disputa.

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