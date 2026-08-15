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ELEIÇÕES 2026 Democracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidência O plano de governo da candidata estabelece como prioridade a proteção de mulheres e crianças

O Democracia Cristã confirmou neste sábado, 15, a candidatura de Clariana Barão na disputa à presidência da República em 2026. Ela concorre em chapa pura, com Fabiana Torquato como candidata a vice-presidente. Clariana declarou patrimônio de R$ 1,82 milhão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O plano de governo da candidata, intitulado "Proteger Hoje, Transformar o Amanhã", estabelece como prioridade a proteção de mulheres e crianças e prevê medidas em áreas gerais como segurança pública, economia, educação, saúde e gestão do Estado

Na economia, o programa defende a simplificação regulatória, apoio a pequenos negócios, investimentos em infraestrutura e logística, além de concessões e parcerias público-privadas (PPPs). O documento também trata de responsabilidade fiscal, revisão de gastos e avaliação de subsídios.

Na segurança, o plano propõe monitoramento tecnológico das fronteiras, combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas, rastreamento financeiro das organizações criminosas e uso de dados para orientar o policiamento.

O partido havia sinalizado anteriormente as candidaturas do ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo e do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, mas nenhum dos dois entrou na disputa.

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