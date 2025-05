A- A+

DISCURSO Democracia está "capengando, mas andando", diz Lula em evento com homenagem a Janja Presidente celebrou, no entanto, que a trama golpista de 2022 e 2023 não se converteu em ruptura democrática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (20), ao reabrir, no Rio de Janeiro, o Palácio Capanema, que a democracia brasileira está “capenga”. Ele celebrou, no entanto, que a trama golpista de 2022 e 2023 não se converteu em ruptura democrática.

Mais cedo, o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réus mais dez investigados no caso. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi uma das personalidades que ganharam na solenidade a Ordem do Mérito Cultural, principal honraria pública do setor cultural brasileiro.

— A gente consegue manter a democracia capengando, mas andando. Estamos vivendo o tempo mais longevo de democracia neste país. Da Constituinte de 1988 para cá, é o momento mais duradouro do sistema democrático, mesmo com todos os defeitos que alguns veem — apontou diante de uma plateia repleta de artistas.

— Mesmo assim tentaram dar um golpe em 8 de janeiro, e a sociedade rejeitou. Se depender de todos nós aqui, este país nunca mais haverá de sofrer um golpe.

Lula esteve no Rio para participar da reinauguração do Palácio Capanema, um dos marcos do modernismo brasileiro. O edifício está fechado há dez anos.

No discurso em defesa da cultura, o presidente criticou a ideia de vender o palácio colocada em curso durante o governo Jair Bolsonaro (PL), também alvo de Lula por causa da extinção do Ministério da Cultura.

— Na verdade, eles geralmente odeiam a cultura. Preferem as armas aos livros, à dança, às artes plásticas. Mas tem também algo maior: eles temem a força revolucionária das artes e da cultura — alegou Lula.

As obras de retomada do palácio começaram em fevereiro de 2019, com foco no restauro da estrutura e na preservação. Foram investidos R$ 84,3 milhões via Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O trabalho incluiu a modernização interna e a recuperação do mobiliário dos jardins de Burle Marx e intervenções estruturais nas instalações elétrica, sanitária, hidráulica e de combate a incêndios, que foram refeitas.

O Capanema será aberto à visitação pública em paralelo às atividades administrativas do Ministério da Cultura (MinC) e instituições vinculadas.

A ideia é que, a partir do segundo semestre, o terraço passe a abrigar um restaurante com a parte externa, com uma vista única do Centro, aberta à visitação. O projeto prevê que 60% do prédio seja dedicado a atividades culturais e 40% destinados à parte administrativa.

Erguido entre 1937 e 1945, período que coincide com o Estado Novo, o prédio de 16 andares é tombado pelo Iphan e teve como primeira destinação sediar o então Ministério da Educação e Saúde Pública.

Considerado um ícone da arquitetura modernista mundial, teve projeto concebido por Lucio Costa com participação de Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e consultoria de Le Corbusier.

Na cerimônia desta terça-feira, participaram, ao lado de Lula, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), entre outras autoridades.

Janja homenageada

Janja foi reconhecida no grau Grã-Cruz, o maior de três graus, destinado a um seleto grupo. Além dela, fazem parte da lista nomes como Fernanda Torres, Walter Salles e Marcelo Rubens Paiva, em evidência após a vitória do primeiro Oscar para o país com o filme “Ainda Estou Aqui”.

Ao todo, 112 pessoas e 14 instituições foram condecoradas este ano.

Em 2023, a primeira-dama também foi homenageada pelo governo com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco, concedida pelo governo brasileiro para distinguir pessoas físicas, jurídicas e entidades "pelos seus serviços ou méritos excepcionais".

