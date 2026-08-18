Ter, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça18/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Democrata tem veterinário Wilson Grassi na disputa presidencial

Defensor dos animais, já concorreu para deputado estadual e federal

Reportar Erro
Foto: Instagram/veterinariowilsongrassioficial

Candidato pelo Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), Wilson Grassi é natural de São Paulo, capital. Tem 56 anos, é empresário e veterinário. A empresária Suêd Haidar é a vice na chapa.

Grassi atua pela causa animal, incluindo a defesa da instalação de hospitais públicos para o atendimento de cães e gatos. É conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclipeva-SP). 

Leia também

• Analistas veem risco de ação cibernética de EUA e bigtechs em eleições

• Eleições 2026: No Paraná, presidente da FPA diverge do Republicanos e declara apoio a Moro

O candidato à Presidência nunca ocupou cargo público, mas já disputou aos cargos a vaga de vereador, deputado estadual e federal por São Paulo, pelos partidos PV e PRTB.  
Fundado em 2015, o Democrata, antes PMB, nunca havia lançado candidato próprio à Presidência da República.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter