A- A+

Eleições 2026 Democrata tem veterinário Wilson Grassi na disputa presidencial Defensor dos animais, já concorreu para deputado estadual e federal

Candidato pelo Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), Wilson Grassi é natural de São Paulo, capital. Tem 56 anos, é empresário e veterinário. A empresária Suêd Haidar é a vice na chapa.

Grassi atua pela causa animal, incluindo a defesa da instalação de hospitais públicos para o atendimento de cães e gatos. É conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclipeva-SP).

O candidato à Presidência nunca ocupou cargo público, mas já disputou aos cargos a vaga de vereador, deputado estadual e federal por São Paulo, pelos partidos PV e PRTB.

Fundado em 2015, o Democrata, antes PMB, nunca havia lançado candidato próprio à Presidência da República.

Veja também