A- A+

Justiça Demóstenes Torres: "Se Bolsonaro precisar que eu leve cigarro para ele, conte comigo", diz advogado Defensor do ex-comandante Almir Garnier Santos disse gostar do ex-presidente durante sua sustentação oral no STF

O advogado Demóstenes Torres afirmou nesta terça-feira gostar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e se colocou à disposição para "levar cigarro para ele em qualquer lugar". Demóstenes defende o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e fez a declaração durante sua sustentação oral no julgamento da ação penal da trama golpista.

— Então, se o Bolsonaro precisar que eu leve cigarro para ele em qualquer lugar, eu levo, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto — declarou Demóstenes.

O advogado fez referência a uma expressão popular, geralmente dita em tom de brincadeira, sobre levar cigarros para quem está na cadeia. Bolsonaro está sendo julgado, assim como Garnier e outros seis réus, por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Sua pena pode chegar a 43 anos de prisão.

Antes, em sua fala, o advogado relembrou um encontro com Bolsonaro no aeroporto de Brasília. Na época, ele disse que era evitado por antigos colegas políticos, após ter sido cassado como senador, mas disse ter sido cumprimentado por Bolsonaro.

— Um dia, eu já estava fora da política e estava no aeroporto em Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente, passou o Bolsonaro, com uma mochilinha, parecendo um soldadinho de chumbo e foi. Falei para minha mulher: "até o Bolsonaro está me evitando". Aí ele parou lá no raio-x, olhou, me viu, voltou correndo, me deu um abraço e falou: "Senador, para mim, não aconteceu nada".

Veja também