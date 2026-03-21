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Justiça Denúncia contra Silvio Almeida é estímulo para que mulheres não sofram em silêncio, diz Anielle O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida foi denunciado pela PGR por importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou neste sábado que a denúncia apresentada contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida é um estímulo para que as mulheres não fiquem caladas em casos de violência.

Almeida foi denunciado pela Procuradoria-Geral República (PGR) após a própria ministra relatar o comportamento do ex-colega de governo. Desde que o escândalo o obrigou sair do governo, ele nega qualquer investida ou cometimento de crimes sexuais.

Em publicação em rede social, a ministra disse que o avanço do processo é mais uma etapa do reconhecimento da verdade.

"A denúncia da Procuradoria-Geral República (PGR) é mais uma etapa do reconhecimento da verdade. É também um estímulo para que as mulheres que vivem ou viveram episódios de violência não sofram em silêncio, que denunciem os agressores", publicou a ministra.

Ela afirmou que segue acreditando nos esforços do governo e do Judiciário para que as mulheres possam se sentir seguras e sem medo em qualquer situação, independentemente de cargos que ocupem:

"Sigo confiando na justiça e acreditando em todos os esforços do nosso governo, do judiciário, do parlamento e da sociedade para que tenhamos um país livre de violência, onde meninas e mulheres possam ser livres, seguras e viverem em dignidade, sem ter medo de serem quem são, independentemente de onde estejam, de quem sejam ou do cargo que ocupem.".

O ex-ministro foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o caso está em sigilo, sob relatoria do ministro André Mendonça.

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