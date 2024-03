A- A+

candidatura Denunciado nas 'rachadinhas' de Flávio Bolsonaro, Queiroz quer ser vereador, mas não no Rio Estratégia tem como objetivo não rivalizar com as candidaturas de Carlos Bolsonaro e talvez Rogéria Bolsonaro na capital fluminense

Conhecido nos últimos anos como operador das supostas “rachadinhas” no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quando ele era deputado estadual, Fabrício Queiroz não desistiu de tentar a sorte nas urnas. Depois de receber apenas 6,7 mil votos para deputado estadual no Rio em 2022, o policial da reserva quer ser vereador em Campos dos Goytacazes, município mais populoso do interior do estado. A informação da possível candidatura em Campos foi dada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Globo.

A explicação que Queiroz tem dado a interlocutores sobre o porquê de escolher Campos, apurou o Globo, envolve um cálculo político: diz que teve muito apoio na cidade em 2022 e vislumbra um cenário eleitoral complicado na capital, com as candidaturas de Carlos Bolsonaro e talvez Rogéria Bolsonaro dominando o voto bolsonarista.

Segundo o ex-assessor do clã e amigo de longa data do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), houve convite do PL local para que saia candidato pelo partido. E essa é mesmo a intenção de Queiroz, depois de ter concorrido a deputado pelo PTB de Roberto Jefferson – à época, não conseguiu ingressar na sigla de Bolsonaro.

Em novembro de 2020, o Ministério Público do Rio chegou a denunciar Queiroz, Flávio e outros assessores do filho de Bolsonaro por causa dos supostos desvios na Assembleia Legislativa (Alerj). Com base em falhas processuais, no entanto, a defesa do hoje senador derrubou a ação criminal, que nunca teve o mérito analisado.

Veja também

presidente do brasil Lula volta a dizer que acabará com a fome e reclama de burocracia