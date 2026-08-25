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ELEIÇÕES 2026 Denúncias eleitorais em aplicativo do TSE triplicam em cinco dias e chegam a 3,4 mil São Paulo aparece na liderança entre os Estados com maior quantidade de registros no Pardal, com 613 denúncias

O número de denúncias de possíveis irregularidades nas campanhas eleitorais de 2026 disparou nos últimos dias. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o aplicativo Pardal recebeu 3.468 registros até a manhã dessa segunda-feira, 24. O volume representa um aumento de 2.365 ocorrências em apenas cinco dias, em relação às 1.103 denúncias contabilizadas na última quarta-feira, 19.

Entre os cargos disputados, as campanhas para deputado estadual concentram a maior quantidade de queixas, com 1.245 registros. Na sequência aparecem deputado federal, com 1.096, e denúncias relacionadas a partidos, coligações e federações, que somam 447. Também foram registrados 392 casos envolvendo candidatos a governador, 120 a senador, 108 a deputado distrital, 57 a presidente e três a vice-governador.

O Pardal Móvel é utilizado pela Justiça Eleitoral como uma ferramenta de participação da sociedade na fiscalização das campanhas. Regulamentado para as Eleições Gerais de 2026 pela Portaria TSE nº 451/2026, o sistema permite que cidadãos comuniquem possíveis violações das regras eleitorais e encaminhem informações para análise dos órgãos competentes.

São Paulo lidera número de denúncias

São Paulo aparece na liderança entre os Estados com maior quantidade de registros no Pardal, com 613 denúncias. A Bahia ocupa a segunda posição, com 309 ocorrências, seguida pelo Rio Grande do Sul, que soma 301.

Minas Gerais e Pernambuco aparecem logo depois, com 275 denúncias cada. O Paraná contabiliza 272 registros, enquanto o Ceará reúne 219. O levantamento indica uma distribuição significativa das ocorrências entre diferentes regiões do País.

Propaganda em vias públicas é principal alvo

As irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral em vias públicas são o principal motivo das denúncias, com 1.200 registros. A propaganda na internet aparece em segundo lugar, com 599 ocorrências.

Também estão entre os principais tipos de denúncia os casos envolvendo bens públicos, com 339 registros, e o uso de carro de som, minitrio ou trio elétrico, que soma 330. As ocorrências relacionadas a bens particulares chegam a 194, enquanto outdoors e outdoors eletrônicos acumulam 179 denúncias.

A distribuição de material gráfico foi alvo de 129 registros, e os adesivos em automóveis, de 106. O sistema reúne ainda denúncias referentes a outras modalidades de possíveis irregularidades eleitorais.

Como registrar uma denúncia no Pardal

O sistema do TSE é dividido em três ambientes. O Pardal Móvel é o aplicativo gratuito, disponível para celulares e tablets. O Pardal ADM é destinado exclusivamente à Justiça Eleitoral e permite o gerenciamento das denúncias recebidas em cada circunscrição. Já o Pardal Web disponibiliza ao público as estatísticas dos registros realizados.

Para apresentar uma denúncia, o usuário precisa se identificar por meio do e-Título ou da plataforma Gov.br. Apesar da necessidade de identificação para o envio da ocorrência, a identidade do denunciante é mantida em sigilo.

A ferramenta também permite anexar fotos, vídeos, áudios e links que possam ajudar na apuração do caso, além de informações sobre o local ou a situação denunciada. Depois do envio, é gerado um protocolo que possibilita acompanhar o registro. As informações são, então, encaminhadas para análise e, quando necessário, para a adoção das medidas previstas pela Justiça Eleitoral.

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