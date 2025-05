A- A+

Rumble Departamento de Justiça dos EUA enviou carta a Moraes sobre ordem para rede social bloquear perfis The New York Times afirma ter tido acesso ao documento; ministro do STF não quis comentar o caso

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), após a ordem do magistrado para que a rede social americana Rumble bloqueasse perfis de um usuário, segundo publicou o jornal The New York Times nesta quinta-feira (29). O veículo disse ter tido acesso ao documento.

A mensagem foi remetida ao ministro neste mês de maio. "O Departamento de Justiça disse ao ministro Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos", escreveu o veículo americano. O jornal procurou uma porta-voz de Moraes, mas ela preferiu não comentar.

Alexandre de Moraes é alvo de um processo movido pelas empresas do Trump Media & Technology Group, comandada pelo presidente americano Donald Trump, e pela plataforma Rumble.

As companhias acusam Moraes de infringir a Primeira Emenda da Constituição americana, que versa sobre liberdade de expressão, ao determinar que o Rumble remova contas de influenciadores de direita brasileiros.

Nesta quarta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que seu país vai restringir os vistos para “funcionários estrangeiros e pessoas cúmplices na censura de americanos”.

Em uma publicação no X, Rubio disse que “americanos foram multados, assediados e acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão” e, portanto, essas pessoas “não deveriam ter o privilégio de viajar para o nosso país”.

Na semana passada, Rubio já havia afirmado no Congresso americano que "há uma grande chance" de o governo dos EUA sancionar Moraes, que também já entrou em conflito com Elon Musk sobre a atividade do X no Brasil.

"Qualquer ação da administração Trump contra o ministro Moraes poderá desestabilizar a relação bilateral entre os dois países, que já foi testada pela eleição de Trump", publicou o The New York Times na edição desta quinta-feira.

Ainda segundo o jornal, após as declarações de Rubio, diplomatas brasileiros entraram em contato com as suas contrapartes americanas. As conversas envolveram o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acrescentou o The New York Times, citando fonte anônima.

"Os brasileiros enfatizaram que as ordens do ministro Moraes para remover contas online foram tomadas no contexto de uma ameaça grave à democracia do Brasil, disse o funcionário, considerando que as autoridades desde então descobriram um plano que pedia uma intervenção militar e que os apoiadores de Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu o jornal.

As tensões entre EUA e Brasil têm participação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde que se afastou do mandato, ele seguiu para os Estados Unidos, de onde busca articulações junto a autoridades locais para pressionar o STF, sobretudo Alexandre de Moraes.

As ações do parlamentar no exterior levaram a Corte a abrir um inquérito contra ele a pedido da Procuradoria-Geral da República ( PGR).

