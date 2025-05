Depoimento de ex-comandante da Aeronáutica é visto como "esclarecedor" por ministros do STF

A- A+

O depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira do ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Junior foi visto como "esclarecedor" e "preciso" por ministros da Corte. A oitiva do brigadeiro passou a ser aguardada após o ex-comandante do Exército Freire Gomes tentar atenuar a trama golpista durante sua oitiva no Supremo, na segunda-feira, primeiro dia das audiências.

Após a audiência nesta quarta-feira, ministros do STF ouvidos pelo Globo elogiaram a "seriedade" de Baptista Junior, ressaltando que o militar confirmou tudo o que havia dito à Polícia Federal. Para um magistrado, o depoimento dele foi "esclarecedor" e o brigadeiro se mostrou uma pessoa "firme".





Internamente, a oitiva de Baptista Junior foi considerada importante após o mal-estar causado pelo depoimento de Freire Gomes na segunda-feira. Ao confirmar reuniões no Palácio do Alvorada e discussões sobre a instauração de Estado de Sítio, de Defesa ou GLO no país após as eleições de 2022, o militar disse ter sido chamado pelo ex-presidente para discutir o documento, que chamou de "estudo".

No depoimento, Freire Gomes disse que os instrumentos estão previstos na Constituição e que, por isso, não lhe causou "espécie". A versão apresentada foi questionada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, que considerou que a fala estava diferente do que o militar havia dito à Polícia Federal (PF) no ano passado. No fim da audiência, o ministro leu trechos do depoimento, que foram confirmados por Freire Gomes.

Entre as declarações de Baptista Junior estão a confirmação de que presenciou o então comandante do Exército, Marco Antonio Freire Gomes, ameaçar o ex-presidente de prisão após uma reunião em 2022. A ordem de prisão foi negada por Freire Gomes na segunda-feira, quando o ex-chefe do Exército depôs ao STF na ação que trata sobre a trama golpista.

— O general Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente ele não falou essa parte com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou. Com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso: "se o senhor tiver que fazer isso, vou acabar lhe prendendo" — disse Baptista Junior aos ministros do STF.

Baptista Junior também afirmou ao STF que o ex-chefe da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, colocou as tropas da força "à disposição" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

— Em uma dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do almirante. Eu lembro que o ministro Paulo Sérgio e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover mais o presidente. Em uma dessas reuniões, chegou o ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente Bolsonaro — relatou, se referindo a uma reunião da qual teria participado.

O brigadeiro é testemunha na ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e seu depoimento é considerado um dos mais importantes nessa etapa do processo.

Em outro momento da oitiva, Baptista Junior ressaltou que o chefe da Marinha colocou as tropas à disposição de Bolsonaro ao responder ao questionamento de uma das defesas dos acusados.

— Eu não fiquei sabendo à toa que a Marinha tem 14 mil fuzileiros — afirmou, em referência à declaração de Garnier.

Ao depor na Primeira Turma da Corte, o brigadeiro também afirmou que ele e o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, estavam alinhados, e que Garnier tinha uma posição isolada.

— Infelizmente, uma vez falei a ele que nada pode ser tão pior para as Forças Armadas que não ter uma postura de consenso, e, talvez isso tenha sido o mais difícil, o almirante Garnier não estava na mesma postura que Freire Gomes e eu — pontuou.

O brigadeiro foi indicado no processo como testemunha pela acusação, feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Veja também