A- A+

CPI do 8 de janeiro Depoimento de militar que enviou mensagens golpistas a Mauro Cid marcado por bate-boca Confusão ocorreu em meio ao depoimento do coronel Jean Lawand Júnior, investigado por ter enviado mensagens a Mauro Cid incentivando um golpe de estado

A sessão que recebeu o coronel do Exército Jean Lawand Júnior, que apareceu em mensagens incentivando Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, a dar um golpe foi interrompida após um bate-boca entre o deputado federal Duarte (PSB-MA) e Abilio Brunini (PL-MT), que não faz parte da CPI do 8 de janeiro.

Durante os questionamentos de Duarte, o bolsonarista ironizava, com risos, o pronunciamento. Em dado momento, o deputado da base governista reclamou das interrupções:

"Mais uma vez estou sendo interrompido aqui. O deputado Abilio nem faz parte da comissão."

Integrante da mesa diretora, Magno Malta intercedeu:

"Gente, por favor, eu tenho que gritar. Isso aqui é escolinha?" disse Magno Malta.

Duarte seguiu questionando Brunini:

"O que tanto te preocupa? O que é o nervosimo? Calma. Ta desesperado"

Mais cedo, durante a inquirição da relatora Eliziane Gama (PSD-MA), a senadora adotou tom duro com o depoente:

"O senhor não pode infantilizar essa comissão. O mais besta se elegeu deputado ou senador. As declarações são incompatíveis com o conteúdo das mensagens."

Na ocasião, parlamentares da oposição ao governo tentaram interromper a inquirição e defender o militar.

Os diálogos entre Lawand e Cid foram revelados há duas semanas pela revista Veja, mas ocorreram em dezembro passado, pouco antes do fim do mandato de Bolsonaro.

Na ocasião, coronel Lawand disse frases como "o presidente vai ser preso" e "Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele dê a ordem, que o povo está com ele, cara". Após as mensagens virem à tona, o Exército afirmou que se tratam de "opiniões pessoais" que não representam o pensamento da Força. Por conta da repercussão do caso, Lawand deixou de ser enviado para a representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos.

Veja também

BRASIL Lula e Janja retomam lives, mas só um usa TV Brasil