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justiça Depoimento de Vorcaro à PF sobre fraudes do Master é adiado por problemas técnicos Banqueiro está preso na Papudinha e prestaria esclarecimentos de forma virtual

O depoimento que o banqueiro Daniel Vorcaro daria à Polícia Federal nesta quinta-feira foi adiado por problemas técnicos na videoconferência.

Vorcaro falaria aos investigadores da carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde ele está preso preventivamente desde junho.

“A defesa aguardou até agora o restabelecimento do sinal estável para realização da audiência virtual, o que não foi possível. Desta forma, será designada nova data quando nosso cliente será ouvido sobre os fatos”, disse em nota o advogado Daniel Bialski, que representa Vorcaro.

O depoimento havia sido inicialmente agendado para a semana passada, mas um primeiro adiamento já havia ocorrido a pedido da defesa, sob o pretexto de que eles ainda não tinham acesso a todos os autos.

Seria a primeira oitiva de Vorcaro após a PF recusar duas propostas de delação premiada feitas por sua defesa. Os investigadores consideraram que os anexos entregues pelo banqueiro careciam de provas e eram "insuficientes" para trazer elementos novos às apurações.

A expectativa é que o banqueiro fale nesta quinta-feira sobre a articulação dele junto a ex-diretores do Banco Central na tentativa de impedir que o Master fosse liquidado, o que acabou acontecendo em novembro de 2025. Segundo as investigações, da PF dois ex-diretores do BC atuaram como "consultores" e "empregados" do banqueiro, orientando-o como ele deveria proceder a questionamentos feitos pela instituição financeira.

Na época em que o banco foi liquidado, Vorcaro foi detido pela primeira vez sob a suspeita de tentar fugir do país, o que ele nega. A liquidação extrajudicial foi decretada "em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a atividade bancária e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil", diz ato assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

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