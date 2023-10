A- A+

Política Depois de cirurgia de seis horas, presidente do PT se recupera bem neste domingo, diz boletim médico Durante o procedimento, foi realizado dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea ao coração

A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), se recupera bem de uma cirurgia de revascularização do miocárdio. De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star neste domingo, em Brasília, Gleisi está respirando espontaneamente, conversando e se alimentando.

Durante o procedimento, foi realizado dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea ao coração. De grande porte, a cirurgia teve a duração de seis horas. A operação foi a ‘céu aberto’, quando o peito é cortado.

Gleisi não apresentou sintoma algum apesar de a obstrução ser de 90%. A ausência de sinais frente a um problema cardiovascular grave é mais comum entre as mulheres. Gleisi tem 58 anos e é fumante. O problema foi detectado durante um check-up.

O procedimento foi feito no Hospital DF Star, em Brasília, sob a coordenação da cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar.

Leia a íntegra da nota:

O Hospital DF Star informa que a Deputada Gleisi Hoffman já respira espontaneamente e está conversando e se alimentando. Atualmente, encontra-se em fase de recuperação, demonstrando resposta positiva à cirurgia realizada. Não há previsão de alta. A Deputada Federal submeteu-se, na manhã de sábado, a um procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, com realização de dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea ao coração. A cirurgia transcorreu com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações.

Veja também

Presidente Lula já caminha e sobe escadas e equipe médica avalia alta já neste domingo