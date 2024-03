Depois de Michelle, Bolsonaro também terá linha de perfume

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro terá sua linha de perfume, assim como já tem sua esposa, Michelle Bolsonaro. O novo empreendimento foi anunciado nesta quarta-feira (6) pelo maquiador e amigo da ex-primeira-dama Agustin Fernandez, que será o responsável pela venda da fragrância em sua empresa de cosméticos.

O lançamento do produto está marcado para o dia 21 de março, data do aniversário do ex-chefe do Executivo.

Em suas redes sociais, o maquiador compartilhou uma foto do vidro do perfume, que terá as cores verde e amarelo, em referência à bandeira do Brasil. Agustin não adiantou, no entanto, quais os ingredientes que irão compor a fragrância.

"Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro!", escreveu o maquiador.

O lançamento do produto foi comemorado nas redes sociais por integrantes do clã Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, comentou o post do Agustin que anunciava a data do início das vendes e o parabenizou pela empreitada.

"Vão ter que te engolir e te cheirar", escreveu o senador.

Perfume Michelle

Quem já tem um perfume com seu nome também produzido pela empresa de Agustin é a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A fragrância batizada de Lady M A presidente do PL Mulher também assina uma linha de maquiagem e de produtos de skin care na mesma marca, chamada “Agustin Fernandez by Michelle Bolsonaro”.

Em suas redes socais, são comuns os posts de publicidade da ex-primeira-dama divulgando os produtos. Alguns dos conteúdos contam, inclusive, com a participação do ex-presidente, que já de modelo para a esposa testar seus produtos de cuidados com a pele.

