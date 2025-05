A- A+

CPI DAS BETS "Depois dessa, sou candidato ao Governo de Minas": senador é criticado por tietar Virgínia em CPI Políticos mineiros como o ex-prefeito Alexandre Kalil apontaram falhas no comportamento de Cleitinho (Republicanos) durante sessão no Congresso

A postura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) durante o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas gerou críticas de diversos políticos mineiros.



Após tietar a influenciadora, o parlamentar acabou fornecendo munição política ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (sem partido), que aproveitou o episódio para anunciar publicamente sua intenção de disputar o governo de Minas Gerais.

"Depois dessa, definitivamente, sou candidato a governador de Minas", declarou Kalil.

Embora o anúncio em si não seja uma novidade — o Globo já havia antecipado o interesse de Kalil — a manifestação pública marca um novo capítulo na disputa interna do Republicanos. Kalil chegou a negociar sua filiação ao partido no ano passado, mas a formalização nunca se concretizou.



Internamente, a ala municipal é simpática ao ex-prefeito, enquanto a estadual apoia Cleitinho, que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto com 33%, segundo a última Quaest. Kalil aparece com 16%.

Apesar da boa colocação nas pesquisas, a disposição de Cleitinho para disputar o Palácio Tiradentes é incerta. Na semana passada, durante discurso no plenário do Senado, ele afirmou estar desiludido com a política e admitiu a possibilidade de deixar a vida pública. Em entrevista ao Globo, reiterou que ainda está avaliando seu futuro.

— Se eu continuar liderando as pesquisas, vou escutar o povo — afirmou.

A postura do senador durante a CPI foi amplamente criticada, inclusive por colegas no Legislativo mineiro. A deputada estadual Lohanna França (PV) classificou a atitude como inadequada:

"Não, você não leu errado. O senador da República, Cleitinho, usou seu tempo na CPI das Bets pra pedir que a influenciadora Virgínia mandasse um beijo pra esposa dele. O Brasil virou um circo — e a gente é a plateia sendo feita de palhaça", escreveu nas redes sociais.

Já a deputada federal Duda Salabert (PDT) acusou o senador de cumplicidade com a influenciadora:

"A influenciadora Virgínia Fonseca — que lucrou com o vício e a dívida dos pobres — é tratada como estrela pelo senador Cleitinho na CPI das Bets", publicou.

Nos bastidores, políticos ouvidos sob condição de anonimato afirmaram que o comportamento do senador foi motivo de chacota e considerado incompatível com alguém que aspira ao governo estadual.

Tiete da Vírginia

Durante o depoimento de Virgínia na CPI, Cleitinho surpreendeu os colegas ao pedir que a influenciadora gravasse um vídeo direcionado à sua esposa e filha. O GLOBO obteve a gravação feita a pedido do parlamentar.

— Aqui, manda um abraço para Amanda (minha esposa) e Laisa (minha filha) — disse Cleitinho.

Virgínia atendeu ao pedido:

— Amanda e Laisa, obrigada pelo carinho.

Antes disso, o senador havia defendido a influenciadora, argumentando que o Congresso "não tem moral" para julgá-la:

— A Virgínia é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós trazemos despesa para a população brasileira. A Virgínia, não — ela gera emprego, ela traz riqueza — afirmou.

Cleitinho disse ainda ser consumidor dos produtos da influenciadora e fez um apelo para que ela deixasse de divulgar casas de apostas:

— Eu queria falar para você, se tocar seu coração, como cristão: você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda. Divulga seus pré-treinos. Inclusive, tomei seu pré-treino hoje. Maravilhoso — elogiou.

