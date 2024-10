A- A+

PRESIDENTE Depois do Brics, Lula segue no Alvorada e deve fazer novo exame de imagem na sexta-feira (25) Presidente sofreu uma queda no banheiro no sábado (19) e desde então despacha do Palácio da Alvorada seguindo recomendações médicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue despachando do Palácio do Alvorada nesta quarta-feira, após participação por videoconferência na cúpula dos Brics.



Na terça-feira (22), Lula fez novos exames de imagem, que constataram que o quadro de saúde é estável. O presidente sofreu uma queda no sábado e precisou cancelar a viagem para a Rússia, onde acontece o Brics.

Lula disse nesta segunda-feira (21) que o acidente doméstico que sofreu no sábado foi "grave", mas que não afetou a parte "mais delicada" da cabeça. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça.

O presidente está autorizado pela equipe médica a seguir com suas agendas de reuniões e despachos normalmente no Palácio da Alvorada. O retorno para o Palácio do Planalto e a autorização para eventuais viagens de curta duração dependem de novas avaliações médicas, que acontecem diariamente.

Após a queda, Lula foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília e precisou levar pontos no local. Com o acidente, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics. O presidente fará uma participação na quarta-feira por videoconferência.

O presidente tem seguido com sua agenda de trabalho normalmente. Nesta segunda-feira recebeu o ministro Alexandre Padilha (SRI), Jorge Messias (AGU), Alexandre Silveira (MME) e o assessor especial Celso Amorim. Nesta terça-feira, falou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Para esta quarta-feira, o único compromisso na agenda oficial de Lula foi a participação na cúpula dos Brics.

