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Política Depois do Recife, Lula tem encontro com o PIB nacional em São Paulo Ainda nesta sexta (25), Lula muda o foco da agenda e participa de um jantar com empresários e executivos, previsto para às 19h, em um hotel de luxo de São Paulo

O presidente Lula (PT), que estará no Recife nesta sexta-feira (25), para uma caminhada com João Campos (PSB), chega à reta final da campanha do primeiro turno com uma agenda voltada a dois públicos distintos: artistas e empresários. Na quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, pelo menos 35 nomes da música, do cinema, do teatro e da televisão participaram do ato "Cultura com Lula", na Fundição Progresso. Entre os presentes estavam Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Daniela Mercury, Lenine, Zélia Duncan, Marieta Severo, Malu Mader e Caio Blat.

Durante o encontro, artistas declararam apoio à reeleição do petista. Zeca Pagodinho afirmou que ele, a família e os amigos estão com Lula. Caetano Veloso e Maria Bethânia, embora não tenham comparecido ao evento, também já manifestaram apoio ao presidente. Lula aproveitou a agenda para defender a transformação das políticas culturais em políticas de Estado e voltou a abordar temas de campanha, entre eles o combate às bets.

A proposta de Lula é proibir as plataformas de apostas esportivas e os cassinos virtuais, além de endurecer as punições contra sites clandestinos. O governo estuda encaminhar uma medida provisória ao Congresso, acompanhada de projetos de lei. A mudança também prevê medidas para responsabilizar as empresas por custos relacionados ao vício em jogos e ao superendividamento dos apostadores. A decisão sobre o pacote poderá ser tomada nesta sexta (25).

Ainda nesta sexta (25), Lula muda o foco da agenda e participa de um jantar com empresários e executivos, previsto para às 19h, em um hotel de luxo de São Paulo. Até ontem, 529 representantes do setor produtivo haviam confirmado presença. O encontro é organizado pelo coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, com apoio dos grupos Esfera e Parlatório.

O desenho inicial do evento prevê falas do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. A intenção é apresentar ao empresariado uma mensagem de segurança jurídica e estabilidade para um eventual quarto mandato de Lula. Também são esperados ministros da área econômica, o vice-presidente Geraldo Alckmin e candidatos da chapa petista em São Paulo.

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