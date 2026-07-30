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BRASIL

Depois do Trump, estou obcecado pela defesa, diz Lula

"O Brasil tem 16.800 km de fronteira seca, 8 mil km de fronteira (marítima), tem petróleo no fundo do mar, petróleo em terra, minério. A gente tem que tomar conta disso, se não qualquer um pode vir aqui e tomar da gente", declarou

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 30, que ficou "obcecado" com a defesa nacional após ações do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Depois do Trump, estou obcecado pela defesa", disse em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda.

"O Brasil tem 16.800 km de fronteira seca, 8 mil km de fronteira (marítima), tem petróleo no fundo do mar, petróleo em terra, minério. A gente tem que tomar conta disso, se não qualquer um pode vir aqui e tomar da gente", declarou.

 

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