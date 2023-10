Depois dos conselhos tutelares, direita se engaja em eleição a órgão estratégico para o agro

A- A+

Após terem se engajado na campanha eleitoral para o conselho tutelar, políticos da direita agora possuem um novo foco: eleger seus representantes para os conselhos de Engenharia e Agronomia — os regionais (Crea's) e o federal (Confea).

Como justificativa para este movimento, os parlamentares apontam que esses órgãos sempre foram "dominados pela esquerda", o que estaria prejudicando o pequeno produtor rural e, logo, o agronegócio.

Um dos nomes mais engajados nesta disputa é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em registros compartilhados em sua rede social, ele aparece ao lado de seus dois candidatos:

— Banho que nós demos nos conselhos tutelares. Graças a Deus nos organizamos e tomamos vários espaços, mas não para por aí. Agora tem também os conselhos estaduais e federais. E, para isso, quero colocar aqui os meus dois candidatos — diz, enquanto mostra Alírio Mendes, que disputa a presidência do Confea, e Gilberto Carvalho, empresário postulante ao regional de Minas Gerais — Fica esperto porque esses conselhos foram usados durante anos para politizar, fazer uma arma em prol da esquerda.

Em Minas, contudo, Nikolas não é o único nome que está fazendo campanha. O deputado federal Zé Silva (Solidariedade-MG) também pediu votos para Jefferson Joe, que concorre ao Crea:

— Você pode contar com meu apoio firme e forte nessa construção de um conselho que agrega todos nós profissionais da engenharia (...) Conheci o Jefferson ainda estudante e de lá para cá construímos sonhos— diz o parlamentar. O deputado estadual Oscar Teixeira (PP) também gravou vídeo ao lado do candidato.

Há ainda um terceiro candidato com alianças políticas. Filiado ao Partido Novo, Rodrigo Paiva já posou ao lado dos deputados estaduais Eduardo Azevedo (Podemos) e Dr. Maurício, que é seu correligionário.

Sem citar nominalmente nenhum candidato, a deputada federal e engenheira agrônoma Marussa Boldrin (MDB-GO) tem reforçado a importância de participar do processo. Em junho deste ano, por iniciativa de Boldrin, uma frente parlamentar para defender os interesses do CREA e CONFEA foi instalada no Congresso Nacional.

Esses conselhos tem como principal atividade a fiscalização dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências. As eleições para os órgãos ocorrem em 17 de novembro, de forma on-line. Ao contrário do conselho tutelar, elas são voltadas para um grupo específico, os engenheiros agrônomos.

Projeto político

Como o Globo noticiou, a eleição para o conselho tutelar foi marcada, pela primeira vez, por uma polarização. Como resultado disso, nomes vinculados a esquerda e ao conservadorismo foram eleitos ao redor do país. O pleito foi encarado pela direita como uma vitória. Em evento na semana passada, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez menção ao pleito:

— Nunca é tarde para se posicionar, e nós vimos o resultado agora com a vitória nos conselhos tutelares. Graças a Deus a direita está se levantando no Brasil — disse.

