Justiça Deputada aciona MP contra Zema após hino gospel pela anistia do 8 de janeiro Lohanna França (PV) alega que o governador cometeu propaganda eleitoral antecipada com uso de inteligência artificial

A deputada estadual de oposição Lohanna França (PV) acionou o Ministério Público Eleitoral nesta quinta-feira contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

A parlamentar alega que Zema fez propaganda extemporânea com uso de inteligência artificial ao publicar em suas redes sociais um vídeo com um hino gospel em prol da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro.

Zema tem se colocado como possível candidato à Presidência.

Nesta quarta-feira, em suas redes sociais, Zema lançou uma canção em tom gospel.

A letra traz versos como: "Está na hora da gente escolher que Brasil vai prevalecer. Se é o Brasil onde o justo é punido e o povo é protegido, se é o país onde bandido é solto e o rival vai preso com medo do voto".

O videoclipe inclui imagens de bandeiras do Brasil, que se tornou símbolo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao final da gravação, uma imagem gerada por IA retrata o governador na Praça dos Três Poderes, acompanhada da frase assinada por ele: "Eu escolho o poder do perdão. Eu escolho a liberdade. Eu escolho a anistia".

Este é justamente um dos pontos questionados por Lohanna França em sua representação. Ela aponta que a lei eleitoral impede a utilização da ferramenta, uma vez que afirma que Zema teria feito propaganda eleitoral antecipada.

"Vale dizer que a pré-campanha eleitoral inicia-se antes mesmo do ano eleitoral, sendo amplamente noticiado pela mídia que o Governador de Minas já se movimenta nos bastidores para consolidar sua candidatura, ainda que não tenha feito declaração formal", diz em trecho.

Ela questiona os valores gastos na produção e se os funcionários do governo estiveram envolvidos.

Neste contexto, solicita que o MPE apure os fatos e tome medidas legais cabíveis.

— O vídeo extrapola qualquer manifestação política legítima e entra no campo da propaganda antecipada, tentando consolidar a imagem do governador como sucessor natural do bolsonarismo e, consequentemente, um candidato já em campanha — diz Lohanna.

O Globo procurou o Governo de Minas Gerais. A matéria será atualizada em caso de manifestação.

