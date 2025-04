Deputada acusa ex-marido de violência doméstica e pede medida protetiva

A- A+

A deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO) denunciou, nesta segunda-feira (28), ter sido vítima de violência psicológica e física por parte de seu ex-marido, o advogado Sinomar Júnior, que já ocupou o cargo de superintendente na Secretaria de Esporte de Goiás.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Rio Verde, no interior do estado, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Marussa também solicitou uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Em carta aberta, a parlamentar relatou detalhes do relacionamento abusivo. Segundo ela, o casamento ocorreu durante a gestação de sua primeira filha e, logo após o nascimento, começaram os episódios de abuso psicológico.

"Insisti, mesmo quando ele passou a me ferir com palavras. Quando dizia que meu trabalho não prestava, que eu era incompetente. Quando desdenhava do meu mandato, usando até mesmo palavras de baixo calão", escreveu.

Marussa afirmou que o ex-marido sabotava sua vida pessoal e não compareceu nem mesmo à cerimônia de posse de seu mandato como vereadora. Apesar disso, movida pela crença no casamento, tentou manter a relação. Ela contou que perdoou uma traição e engravidou do segundo filho na esperança de salvar a união, mas os abusos se intensificaram.

"Ao invés da relação dar sinais de melhora, os abusos se transformaram em pesadelos (...) fui xingada, maltratada, ameaçada e humilhada, criando uma rotina de sofrimento", descreveu.

Segundo o relato, o casal se reaproximou durante a campanha eleitoral de Marussa à Câmara Federal, período em que ele aparentou apoio e mudança de comportamento. No entanto, a primeira agressão física teria ocorrido em 2023, logo após sua posse como deputada.

"Tive vergonha e decidi não contar nem para minha família (...) Pensando em proteger nossos filhos do trauma de um divórcio, decidi seguir com medo", disse.

A parlamentar afirma que a segunda agressão ocorreu este ano, quando decidiu se afastar definitivamente do ex-marido. "Finalmente resolvi falar. Tive coragem de procurar a delegacia e fazer boletim de ocorrência", afirmou.

Marussa já obteve na Justiça o divórcio e a guarda dos filhos, e afirma estar seguindo agora um caminho "de paz".

O Globo procurou Sinomar Júnior. A reportagem será atualizada, caso haja manifestação.

