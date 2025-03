Deputada apresenta projeto de lei que proíbe anistia a condenados ou investigados por golpe

A- A+

A deputada federal Duda Salabert (PDT) apresentou, nesta segunda-feira, um projeto de lei na contramão do movimento por anistia aos envolvidos nos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.

A proposta da parlamentar governista proíbe a concessão de perdão a condenados ou investigados pelo crime de Estado Democrático de Direito.

Na justificativa do projeto, Salabert argumenta sobre a importância de manter os Três Poderes, mas não cita o episódio do 8 de janeiro.

"Este Projeto de Lei busca fortalecer o compromisso do Brasil com a democracia, assegurando que atos que a ameacem sejam tratados com a devida seriedade e que seus responsáveis não sejam beneficiados por medidas que possam incentivar a reincidência ou a impunidade", diz trecho do texto.

A movimentação da deputada ocorre ao mesmo passo que a anistia tem ganhado força na Casa Legislativa.

Deputados de direita estimam que cerca de 300 deputados estariam dispostos a votar a favor da proposta.

Para ser aprovada, é preciso um apoio de 257, o equivalente a mais da metade do quórum.

Hoje, apenas dois partidos apoiam integralmente a proposta até o momento: o PL, com 92 deputados, e o Novo, com quatro deputados.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros líderes da direita, contudo, tem dito que siglas do centrão, como o PSD, darão sustentação ao projeto.

