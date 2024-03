Deputada Carla Zambelli anuncia afastamento de atividades por "questões de saúde"

A- A+

A deputada federal Carla Zambelli (PL) anunciou, nesta quinta-feira (7), seu afastamento temporário das atividades parlamentares para tratar de "questões de saúde". A publicação, feita nas redes sociais, não especifica qual seria o problema enfrentado por Zambelli.

"A equipe da deputada federal Carla Zambelli informa que a parlamentar se encontra temporariamente afastada de suas atividades por questões de saúde. Agradecemos o respeito à privacidade da deputada neste momento", diz a mensagem publicada no Instagram.

Em agosto do ano passado, Zambelli foi internada em Brasília com diverticulite aguda. A condição é causada por um um defeito na camada média musculosa e espessa do intestino. Pequenas saliências gastrointestinais, chamadas de divertículos (podendo estar carregadas com fezes) ficam inflamadas. Elas podem desenvolver pus ou serem rompidas, causando sangramento interno.

Ela recebeu alta após cinco dias de internação em um hospital particular. Ela passou por um tratamento com antibióticos na veia.

Esta, no entanto, não foi a primeira vez que a deputada passou por uma internação em 2023. Em março daquele ano, Zambelli se afastou da Câmara por 20 dias para tratar uma úlcera gástrica causada por uma infecção com a bactéria Helicobacter pylori (H-pylori).

